Цената на газа на "Булгаргаз" за април не зависи от TTF и е поискан ръст от едва 5%

"Булгаргаз" поиска от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) повишение на цената на газа за април с 5% до 34,27 евро за мегаватчас, сочи заявлението, внесено в енергийния регулатор. В него от компанията отбелязват, че основната част от потреблението ще бъде покрито от газа от Азербайджан. Не се предвижда покупка на втечнен газ, обвързана с котировките на TTF.

"Булгаргаз" ще използва част от резервите, които държи по договора с Botas, подписан през 2023 година, както и газ от "Чирен" за покриванне на потреблението. От 1 април до 1 юли терминалът в Александрополис ще бъде в планов ремонт, което означава, че през следващите месеци компанията няма да може да разчита на доставки оттам, а вероятно ще използва договорените слотове в Турция, ако се налагат допълнителни доставки на втечнен газ през пролетните месеци.

От "Булгаргаз" посочват още в своето заявление, че цената за българските потребители ще бъде съществено по-ниска от тази в Европа. На 10 март, към която дата е изготвено заявлението, цената на TTF е малко над 47 евро за мегаватчас, а на Газовия хъб "Балкан" - 37 евро за мегаватчас.

Търговията в Европа реагира на кризата, породена от блокирането на Ормузкия проток, очаквайки, че част от танкерите за Европа ще се насочат към Азия. Това действително се случва, но на този етап не е масово. Волатилността на газовите пазари се подхранва от затворения завод за втечнен газ в Катар, което поставя под въпрос нагнетяването на газохранилищата в Европа на атрактивни цени.

Според оценки на анализаторите от ING едва ли Европа ще бъде изправена пред криза, каквато беше през 2022 година и нивата няма да доближат пиковете оттогава. Нестабилността на пазарите обаче зависи от това колко дълго ще продължи войната в Близкия изток.