Цената на природния газ за март расте с по-малко от 1%

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за март в размер на 32,60 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщава регулаторът. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената от КЕВР цена е по-благоприятна за потребителите в сравнение с първоначалното заявление на обществения доставчик. На откритото заседание „Булгаргаз“ обяви, че поради намалените заявки от клиенти е възможна ценова корекция в посока на намаление - от 32,85 евро/MWh до 32,60 евро/MWh. По този начин стойността на синьото гориво е увеличена минимално и спрямо февруари изменението е сведено до под 1%.

Справка в исторически план показва, че утвърдената цена от 32,60 евро/MWh е с близо 27% по-ниска в сравнение с тази от март 2025 г., когато цената беше 44,78 евро/MWh (87,58 лв./MWh).

В ценовия микс за март е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват значителна част от потреблението за месеца и имат важна роля за благоприятна цена на синьото гориво. В ценовия микс за месеца е включен втечнен природен газ (LNG) по сключени договори с търговци, както и количество от добив от ПГХ „Чирен“.

В края на януари КЕВР за първи път направи корекция в заявените количества природен газ от "Булгаргаз" в своето ценово решение за февруари, настоявайки за разделяне на регулирания от свободния пазар.

Членът на КЕВР Таско Ерменков припомни по-рано този месец, че през януари "Булгаргаз" е поискала точно обратното - повишение на цената спрямо предварителната заявка, защото е имало искания на клиентите за увеличени количества природен газ.