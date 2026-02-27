IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна

Цената на природния газ за март расте с по-малко от 1%

КЕВР утвърди цена от 32,60 евро/MWh, която ще бъде по-благоприятна за потребителите в сравнение с първоначалното заявление на „Булгаргаз“

14:06 | 27.02.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за март в размер на 32,60 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщава регулаторът. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Утвърдената от КЕВР цена е по-благоприятна за потребителите в сравнение с първоначалното заявление на обществения доставчик. На откритото заседание „Булгаргаз“ обяви, че поради намалените заявки от клиенти е възможна ценова корекция в посока на намаление - от 32,85 евро/MWh до 32,60 евро/MWh. По този начин стойността на синьото гориво е увеличена минимално и спрямо февруари изменението е сведено до под 1%.

Справка в исторически план показва, че утвърдената цена от 32,60 евро/MWh е с близо 27% по-ниска в сравнение с тази от март 2025 г., когато цената беше 44,78 евро/MWh (87,58 лв./MWh).   

В ценовия микс за март е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват значителна част от потреблението за месеца и имат важна роля за благоприятна цена на синьото гориво. В ценовия микс за месеца е включен втечнен природен газ (LNG) по сключени договори с търговци, както и количество от добив от ПГХ „Чирен“.  

В края на януари КЕВР за първи път направи корекция в заявените количества природен газ от "Булгаргаз" в своето ценово решение за февруари, настоявайки за разделяне на регулирания от свободния пазар.

Членът на КЕВР Таско Ерменков припомни по-рано този месец, че през януари "Булгаргаз" е поискала точно обратното - повишение на цената спрямо предварителната заявка, защото е имало искания на клиентите за увеличени количества природен газ. 

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 14:09 | 27.02.26 г.
КЕВР цена на природния газ Булгаргаз енергетиката в България Комисията за енергийно и водно регулиране
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Енергетика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още