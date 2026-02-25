"Булгаргаз" предлага по-ниска от очакваното цена на газа за март

"Булгаргаз" предложи на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да одобри по-ниска от предварително заявената цена на газа от 1 март. Причината са намалени заявки за доставки с клиенти на свободно договорени цени.

По време на откритото заседание в регулатора директорът на дружеството Веселин Синабов обясни, че количествата са относително малки - 10 хил. мегаватчаса, както и че предполага, че заявката не е заради по-ниска цена на газовия хъб "Балкан", защото в момента тя е с 2 евро по-висока от тази на "Булгаргаз".

С промяната цената на газа за март в заявлението е 32,60 евро за мегаватчас, което е с под 1% повишение спрямо цената през февруари (32,30 евро). В средата на месеца "Булгаргаз" поиска от КЕВР да одобри цена от 32,85 евро за мегаватчас.

Дружеството ще осигури нужните количества от договора за доставка на газ с Азербайджан, както и с товар от Shell през терминала в Александруполис, договорен преди месеци, а също и с известно количество по договора с Botas.

Членът на КЕВР Таско Ерменков припомни, че преди месец "Булгаргаз" е поискал точно обратното - повишение на цената спрямо предварителната заявка, защото е имало искания на клиентите за увеличени количества природен газ. Ерменков покани ръководството на дружеството в следващите дни да обсъдят ситуацията на свободния и регулирания пазар, за да бъде намалено влиянието на заявките на клиентите върху цената на природния газ.

КЕВР ще разгледа цената на газа за март на закрито заседание на 27 февруари, обяви председателят на комисията Пламен Младеновски.