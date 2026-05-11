Сенчестият руски флот ще бъде обхванат от още санкции на ЕС

Сенчестият флот на Москва отново е в мерника на Европейския съюз (ЕС). Брюксел вижда възможност да подготви нов кръг от санкции срещу Русия, а разхлабената мрежа от остарели, непрозрачно притежавани танкери, използвани за превоз на руски петрол по света, вероятно ще бъде ключова цел, пише Politico, като се позовава на европейски дипломати и представители.

Мерките ще са насочени към задушаване на един от най-важните потоци от приходи на Кремъл и ще засили натиска върху руския президент Владимир Путин да се откаже от максималистичните си искания в евентуално мирно споразумение с Украйна.

Очаква се в края на юни или началото на юли 21-ият пакет от санкции на ЕС срещу Русия да се насочи към руските банки и военно-промишлени компании, както и към фирми, които продават откраднато украинско зърно. Това съобщават представители на ЕС и дипломати, запознати с дискусиите и пожелали да говорят при условие на анонимност.

Източниците на медията също така смятат, че ще могат да продължат с приемането на санкциите, блокирани преди това от правителството на бившия унгарски премиер Виктор Орбан. Сред тях има и мерки, насочени към висши членове на Руската православна църква, специално патриарх Кирил, близък съюзник на Путин, който приветства инвазията в Украйна.

Европейската комисия (ЕК) може също да възроди идеята за забрана на морските услуги за руски кораби, която досега се блокира от Малта и Гърция, твърди един от дипломатите.

„След унгарските избори има нов импулс“ за приемането на санкции, коментира главният дипломат на ЕС Кая Калас пред репортери след неотдавнашна среща на министрите в Люксембург. „Трябва да преразгледаме санкциите, които бяха на масата и не бяха договорени, но също така трябва да продължим с новия пакет от санкции“, добавя тя.

„Най-лошото“

Мисленето в Брюксел е просто – руската икономика е в „най-лошото вътрешно състояние от началото на войната“, посочва висш представител на ЕС. „Наистина е моментът да настояваме за повече, защото Русия не се справя добре“, посочва източникът на медията.

Русия страдаше от „статичен инфлационен шок“, коментира пред Politico еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис. „Ето защо ние силно подчертаваме в нашите ангажименти на Г-7, в двустранните ангажименти с представители на САЩ, че сега не е моментът да отслабваме натиска върху Русия“, допълва той.

Украйна – обвинена от президента на САЩ Доналд Тръмп, че не държи никакви „карти“ в преговорите си с Русия, сега има много повече лостове или карти, отколкото дори преди година, според дипломати.

Те посочват наскоро договорения заем от ЕС на стойност 90 млрд. евро, напредъка на Украйна на бойното поле, способността на страната да произвежда собствени далекобойни оръжия и психологическото въздействие на нарушаването на честванията в Москва на 9 май.

Калас и председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен са решени да дадат тласък на този импулс и „искат голям пакет“ от санкции, казва втори висш представител на ЕС, пряко ангажиран с подготовката.

Лятно мирно споразумение?

Съюзниците на Украйна твърдят, че летен удар може да е в полза на Киев, тъй като новият премиер на Унгария Петер Мадяр дойде на власт, може да има трайно прекратяване на огъня в Иран, а междинните избори в САЩ през ноември биха могли да пренасочат вниманието на американците към мирния процес.

„Иран все още заема голяма част от пространството, не на последно място защото в тези преговори участват същите хора“, казва висш представител на ЕС по въпросите на отбраната, като визира назначените от Тръмп преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

„Украйна отбелязва успехи на бойното поле и това изглежда се забелязва от Тръмп“, казва източникът на Politico.

Американският президент, който се колебаеше между подкрепата за Украйна и прилагането на мерки, които помагат на Русия, като например премахването на санкциите върху руския петрол, похвали киевските военни като „по-добри от всички наши съюзници в НАТО“ по време на неотдавнашно интервю с консервативния радиоводещ Хю Хюит.

В петък украинският президент Володимир Зеленски заяви, че очаква Уиткоф и Къшнър да пътуват до Киев в края на пролетта. Подобно посещение, непотвърдено засега, би отбелязало първия път от месеци, в който САЩ сериозно се ангажират с мирния процес между Русия и Украйна.

Повече отговорност

Европейците не се задоволяват да чакат, докато американците станат готови да се ангажират.

В интервю за Welt am Sonntag, част от мрежата на Axel Springer Global Reporters Network, която включва и Politico, германският външен министър Йохан Вадефул коментира, че „ние сме готови да поемем повече отговорност и в момента обсъждаме това със САЩ и Украйна“.

Желанието на Европа да участва в преговорите е съсредоточено върху така наречения формат E3, който включва Франция, Германия и Великобритания. „Правим нов опит да се върнем в преговорите“, посочва Вадефул.

Други съюзници на Украйна също са на борда и застават зад Киев. „Ще продължим да подкрепяме ЕС и други партньори в отбраната и устойчивостта на Украйна“, коментира норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде пред Politico.