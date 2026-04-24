ЕС вече работи по следващия пакет санкции срещу Русия

Европейският съюз е започнал подготовката на 21-ви пакет санкции срещу Русия, заяви ръководителят на европейската дипломация Кая Калас, цитирана от БТА.

Агенция Ройтерс отбелязва, че изявлението идва само ден след като ЕС одобри 20-ия пакет санкции срещу Москва заради нашествието в Украйна.

"Наистина подготвяме следващия 21-ви пакет санкции", каза Калас пред журналисти преди неформалната среща на върха на лидерите от ЕС в Кипър. "Това изпраща много ясен сигнал към Русия, че Украйна е по-важна за нас, отколкото за тях, и ще продължим да я подкрепяме", добави Калас.

ЕС трябва да обложи с данъци свръхпечалбите на енергийните компании, за да финансира мерките за защита на европейските физически и юридически лица от по-високите цени на енергоносителите, заяви от своя страна испанският премиер Педро Санчес, на фона на ръста на цените на енергийните суровини в резултат на конфликта в Близкия изток.

В изказване по време на неформалната среща на върха на лидерите от ЕС в Кипър Санчес добави, че Испания също така е предложила по-голяма гъвкавост във фискалните правила за инвестиции във възобновяема енергия.

По-рано в четвъртък стана ясно, че ЕС се е договорил да наложи нов кръг от санкции срещу Русия, след като Унгария и Словакия оттеглиха ветото си по несвързан спор с Украйна, свързан с нефтопровода „Дружба“, който вече е ремонтиран.

Въпреки това, централният елемент от дълго отлагания пакет – пълна забрана за морски услуги за руски петролни танкери, е поставен на пауза в очакване на споразумение на страните от Г-7.

Санкциите предвиждат въвеждане на забрана на компании от ЕС да предоставят всякакъв вид услуги, като застраховки, корабоплаване или достъп до пристанища, на плавателни съдове, превозващи руски суров петрол. На практика тя ще замени ценовия таван на Г-7, който позволяваше обслужване при определени условия.