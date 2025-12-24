Цената на златото премина 4500 долара за първи път, но не успява да се задържи над прага

Цената на златото премина прага от 4500 долара за тройунция за първи път в сряда, а среброто и платината също достигнаха нови рекордни върхове, тъй като търсенето на активи убежище и очакванията за нови лихвени понижения в САЩ догодина засилиха спекулативния интерес към ценните метали, предава Ройтерс.

Към 17,37 ч. българско време обаче спот цената на златото се понижава 0,26% до 4493,8 долара за тройунция, след като достигна рекорден връх от 4525,19 долара по-рано по време на сесията. Американските фючърси върху златото с доставка за февруари поевтиняват с 0,47% до 4483,90 долара за тройунция.

Цената на среброто достигна исторически връх от 72,70 долара за тройунция, а към момента се търгува с понижение от 0,36% до 70,915 долара за тройунция. Платината достигна рекорд от 2377,50 долара преди да отбележи спад от 3,19% до 2216,4 долара за тройунция.

Паладият е надолу със 7,97% до ниво от 1801,5 долара за тройунция, след като по-рано през деня достигна 1830,37 долара.

„Липсата на „мечи“ фактори и силната инерция подкрепиха стабилните фундаменти, които включват трайни покупки от централните банки, поевтиняващ американски долар и известно ниво на търсене на убежище“, те подкрепят златото, коментира Фавад Разакзада, пазарен анализатор в City Index и FOREX.com.

„Други основни метали като медта поскъпват, което предоставя подкрепа за целия комплекс от суровини от гледна точка на метали“, допълва той.

Златото е поскъпнало с над 70% тази година, най-големия му годишен ръст от 1979 г. насам, тъй като инвеститорите се насочват към активи убежища на фона на геополитечското напрежение и очакванията, че Федералният резерв в САЩ ще продължи да смекчава паричната си политика.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви във вторник, че иска следващият председател на Фед да понижи лихвените проценти, ако пазарите се справят добре.

Активи, които не носят доходност, като златото обичайно се представят добре в нисколихвена среда, като трейдърите очакват към момента две понижения на лихвите догодина.

Среброто е поскъпнало с над 150% от началото на годината, като изпреварва златото поради силното търсене от инвеститорите, включването му в списъка на САЩ на критичните минерали и нарастващата индустриална употреба.

„Рискът от голям спад в цената на златото изглежда до голяма степен свързан със забавяне на покупките на злато, например от централните банки на нововъзникващите пазари“, коментират анализатори от Societe Generale в бележка. „Ако не се случи такова събитие, позициите на инвеститорите показват, че изключителният ръст на цените на златото вероятно ще продължи, подкрепяйки прогнозите на стратезите ни в областта на суровините за цена от 5000 долара до края на 2026 г.“, допълват те.

Платината и паладият, използвани основно в катализаторите за автомобили, които намаляват въглеродните емисии, са поскъпнали със съответно около 160% и над 100% от началото на годината поради затегнатото предлагане, несигурността с митата и ротацията от търсенето на златото като инвестиция.