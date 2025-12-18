Ще блести ли златото отново през 2026 г.?

Златото отбеляза най-големия си скок от петролната криза през 1979 г. през 2025 г. Цените се удвоиха през последните две години – представяне, което преди това можеше да означава прогнози за голяма корекция.

Заради нарастващия брой инвеститори и фактори, които влияят на цената на благородния метал, анализатори от JP Morgan, Bank of America и консултантската компания Metals Focus сега прогнозират цената на златото да достигне 5000 долара за тройунция през 2026 г., пише Ройтерс.

Спот цените на златото достигнаха рекордните 4381 долара през октомври, водени от търсенето от централните банки и новите пазарни участници, сред които емитента на стейбълкойни Tether и корпоративни ковчежници.

Стратегът на BofA Майкъл Уидмър посочва, че очакванията за още ръстове или диверсификация на портфолиото са движеща сила за покупките, както и фискалните дефицити, усилията за намаляване на дефицита по текущата сметка на САЩ и политиката на слаб долар.

Филип Нюман, управляващ директор на Metals Focus, заяви, че допълнителната подкрепа произтича от опасенията относно независимостта на Федералния резерв на САЩ, търговските и митнически спорове и геополитиката, включително войната в Украйна и взаимодействието на Русия със страните от НАТО в Европа.

За пета поредна година диверсификацията на резервите на централните банки от активи, деноминирани в долари, би трябвало да даде тласък на златото и през 2026 г. Те купуват, когато позиционирането на инвеститорите е разтегнато, парите се въртят и цените спадат, казват анализатори.

„Ценовото ниво е подкрепено много по-високо от това, откъдето сме започнали, защото има търсене от централните банки“, коментира Грегъри Шиърър, ръководител на стратегията за базови и благородни метали в JP Morgan. „Тогава изведнъж се намираме над 4000 долара в много по-чиста среда от гледна точка на позиционирането, което след това позволява на цикъла да продължи напред“, добавя той. Шиърър визира пазарните сигнали, използвани от инвеститорите, за да започнат отново да разширяват позициите си след намаляване на риска.

Анализаторите на JP Morgan изчисляват, че за да останат цените непроменени, е необходимо тримесечно търсене от страна на централните банки и инвеститорите от около 350 метрични тона. Те прогнозират обаче, че покупките ще са за средно 585 тона на тримесечие през 2026 г.

Делът на златото, притежавано от инвеститорите, като дял от общите управлявани активи се увеличава до 2,8% от 1,5% преди 2022 г., казва Шиърър. Той допълва, че това не е непременно таван.

Morgan Stanley прогнозира, че златото ще достигне 4500 долара на тройунция до средата на 2026 г. JP Morgan очаква средни цени над 4600 долара през второто тримесечие и над 5000 долара през четвъртото тримесечие. Metals Focus предвижда златото да достигне 5000 долара до края на 2026 г.

Глобалният орган на централните банки BIS посочва, че комбинацията от едновременно покачване на цените на златото и акциите е феномен, невиждан от поне половин век. Това повдига въпроси за балон и при двата актива.

Част от тазгодишните покупки на злато е по същество хеджиране срещу потенциални резки корекции на фондовите пазари заради напрежението между исторически съюзници относно митата, световната търговия и войните, казват анализатори. Това остава риск за златото, тъй като резките корекции на фондовите пазари често принуждават инвеститорите да продават активи убежища.

Ники Шийлс, ръководител на стратегията за метали в MKS PAMP, очаква цените да достигнат средно 4500 долара през 2026 г. Според прогнозата на експерта златото ще се превърне в „многогодишен светски критичен портфейлен актив, а не в цикличен инструмент за хеджиране“.

Анализаторите очакват ралито на златото да бъде по-малко драматично през 2026 г. „Светът се стабилизира малко“, коментират от Macquarie, чиито икономисти прогнозират възраждане на глобалния растеж, намаляване на облекчаването на паричната политика от страна на централните банки и относително високи реални лихвени проценти. От Macquarie очакват средната цена на златото догодина да достигне 4225 долара, малко под спот цената на златото в сряда от 4317 долара.

Междувременно се очаква покупките от централните банки и притокът на средства в ETF-и за злато да се забавят през следващата година. Търсенето на бижута, което спадна с 23% през третото тримесечие, е под натиск и само частично компенсирано от търсенето на кюлчета и монети на дребно.

През октомври опашките от клиенти на дребно, наблюдавани в Австралия и Европа, вероятно представляват пренасочване от бижута към инвестиции, което може да продължи през следващата година, казва Ейми Гауър, стратег стоки в Morgan Stanley.

Търсенето на кюлчета и монети обаче не е довело до големи ръстове след октомври, казва Нюман от Metals Focus. „Ако видим, че цените отново започват да се покачват, е напълно възможно да се наблюдава и купуване на активи в това рали“, допълва той.

Според Macquarie общото търсене на злато е на път да нарасне с 11% тази година до 5150 тона, преди да спадне до 4815 тона през 2026 г.

Облекчаването на паричната политика от страна на Федералния резерв доведе до нов видим институционален инвеститор в злато – криптокомпанията Tether, емитент на най-големия стейбълкойн в света. Тримесечните доклади показват, че от Tether са купили около 26 тона злато през третото тримесечие, пет пъти повече от това, което централната банка на Китай е съобщила, че е придобила.

„Това не бива да се пренебрегва“, коментира Гоуър от Morgan Stanley, като добавя, че не е ясно дали други компании биха имали подобна стратегия, тъй като американският закон GENIUS не посочва златото като резервен актив за стейбълкойните.

По-нататъшно разширяване на инвеститорите може да дойде от Азия, тъй като Индия позволи на някои пенсионни фондове да купуват златни и сребърни ETF-и. Китай също позволи на някои застрахователни фондове да купуват злато през февруари.