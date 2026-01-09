Върховният съд на САЩ не се произнесе за законността на митата на Тръмп

Върховният съд на САЩ няма да се произнесе в петък по важното дело за законността на глобалните мита на президента Доналд Тръмп, предава Ройтерс.

В петък съдиите се произнесоха по едно наказателно дело. Съдът не обявява предварително по кои дела ще се произнесе.

Оспорването на митата на Тръмп е важен тест за президентските правомощия, както и за готовността на съда да провери някои от претенциите за власт с по-голям обхват на президента от Републиканската партия, откакто той се върна на поста си през януари 2025 г. Изходът ще окаже влияние и върху световната икономика.

По време на разискванията по делото, което беше разгледано в съда на 5 ноември, консервативни и либерални съдии изразиха съмнения относно законността на митата, които Тръмп наложи, позовавайки се на закон от 1977 г., предназначен за използване при национални извънредни ситуации. Администрацията на Тръмп обжалва решенията на по-долни съдебни инстанции, че е превишил правомощията си.

Тръмп заяви, че митата са направили САЩ по-силни във финансово отношение. В публикация в социалните мрежи на 2 януари президентът заяви, че решение на Върховния съд срещу митата би било „ужасен удар“ за САЩ.

Той се позова на Закона за международни извънредни икономически правомощия, за да наложи т. нар. „реципрочни“ мита върху стоки, внасяни от отделни страни – почти всички чуждестранни търговски партньори, с цел да се справи с по думите му националното извънредно положение, свързано с търговския дефицит на САЩ.

Той се позова на същия закон, за да наложи мита на Китай, Канада и Мексико, определяйки внасянето в страната на болкоуспокояващото фентанил, с което често се злоупотребява, и на незаконни наркотици в САЩ като национално извънредно положение.

Оспорването на митата в делата пред Върховния съд беше направено от засегнати от тях компании и 12 американски щата, повечето от които са управлявани от Демократическата партия.

Ако загуби делото, Белият дом има други инструменти, за да задейства митата, които не изискват извънредните правомощия, посочени в закона. Сайтът за пазарни прогнози Kalshi оценява само на 28% вероятността съдът да вземе решение в подкрепа на задействаните мита, пише CNBC.

Финансовият министър Скот Бесънт заяви, че администрацията има поне три други варианта чрез Закона за търговията от 1962 г., които ще запазят повечето мита. Но той също така изрази опасения, че възстановяване на суми може да подложи на натиск администрацията и усилията ѝ да намали фискалния дефицит. Митата са донесли около 195 млрд. долара през фискалната 2025 г. и се очаква да донесат още 62 млрд. долара през 2026 г., сочат данни на Министерството на финансите.