Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Апелативен съд в САЩ обяви почти всички мита на Тръмп за незаконни

Очаква се допълнително разглеждане от друга инстанция, през което време налозите остават в сила

09:20 | 30.08.25 г. 1
Снимка: Aaron Schwartz/CNP/Bloomberg

Апелативен съд в САЩ постанови, че повечето от митата на американския президент Доналд Тръмп са незаконни. Това е удар по амбициите на стопанина на Белия дом да използва налозите като основно средство във външнотърговската си политика, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Тръмп направи митата основен стълб на американската външна политика през втория си мандат, използвайки ги за оказване на политически натиск и предоговаряне на търговски споразумения за постигане на целите на САЩ на международната сцена.

Решението на апелативния съд се отнася до така наречените "реципрочни мита", както и до наложените през февруари отделни мита срещу Китай, Канада и Мексико. То не засяга митата на Тръмп върху стоманата и алуминия.

Въпреки че обяви повечето от митата на Тръмп за незаконни, апелативният съд ги остави в сила, докато делото бъде върнато за преразглеждане от по-долна инстанция, посочва Bloomberg. 

"ВСИЧКИ МИТА ОСТАВАТ В СИЛА!", реагира бързо американският президент в публикация в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

"Сега, с помощта на Върховния съд на САЩ, ще ги използваме в услуга на нашата страна“, посочи Тръмп и добави, че ще сезира Върховния съд, където съдиите републиканци имат мнозинство, за да реши спора на най-горна инстанция.

Трилиони долари от световната търговия са въвлечени в съдебната битка. Окончателно решение, отменящо тарифите на Тръмп, би отменило ефекта на търговските споразумения. Администрацията също така ще бъде принудена да се справи с исканията за възстановяване на вече платени налози, посочва Bloomberg.

Делото оспорва използването от Тръмп на Закона за международни извънредни икономически правомощия (IEEPA), чрез който той заобикаля Конгреса и наложи митата, като твърдението е, че той го е направил, за да принуди търговските партньори да преговарят, а не за да се справи с някаква фактическа национална извънредна ситуация. IEEPA не споменава мита и никога не е бил използван по подобен начин.

Последна актуализация: 11:09 | 30.08.25 г.
доналд тръмп търговски войни
Slavi.13
преди 2 часа
Значи отменя като незаконни, НО продължават да действат до произнасяне на следваща инстанция. Нещо като у нас ВСС вече девета година е с изтекъл мандат но си действа щото няма друг. Или шефът на БНТ Агент "КоМлуков" кара 4-та година щото съдът не се е произнесъл. Баси светът.
