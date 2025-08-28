ЕС предлага да отмени митата върху американски стоки след искането на Тръмп

Европейският съюз съобщи, че изпълнява искането на президента на САЩ Доналд Тръмп и представя предложения за премахване на всички мита върху американските промишлени стоки, дава преференциално третиране на някои американски земеделски продукти и морски дарове и удължава безмитното третиране на американския омар, пише Bloomberg.

Това ще проправи пътя за САЩ да намали митата върху европейските автомобили и авточасти от 27,5% на 15%, според изявление от четвъртък на Европейската комисия, която се занимава с търговските въпроси от името на ЕС. По-ниската ставка за автомобилите ще влезе в сила със задна дата от 1 август.

Топ 10 на вносителите на коли в САЩ. Графика: Bloomberg LP

ЕС сключи политическо търговско споразумение със САЩ миналия месец, което председателят на комисията Урсула фон дер Лайен определи като „силно, ако не и съвършено споразумение“. Тя го защити, като заяви, че е необходимо да се даде стабилност и сигурност на бизнеса.

Въпреки че споразумението предвижда американските мита върху почти всички европейски продукти да намалеят до 15%, Тръмп заяви, че това няма да важи за автомобилите, докато не бъде предложено законодателство за премахване на митата за промишлените стоки и други мита.

Автомобилите са един от най-значимите износни сектори на блока за САЩ, като само Германия е изнесла нови автомобили и части за САЩ в размер на 34,9 млрд. долара през 2024 г.

Комисията няма да направи оценка на въздействието, обичайната процедура в такива ситуации, на предложението, за да може да се пристъпи бързо към действие, съобщи Bloomberg по-рано.

Ходът беше предприет, въпреки че Тръмп заплаши да наложи мита и други санкции на страните, които облагат с данъци онлайн услугите, без да уточни кои държави ще бъдат засегнати и дали ЕС ще бъде включен. Тръмп отдавна критикува технологичните и антитръстови регулации на съюза по отношение на американските технологични гиганти, включително Google на Alphabet и Apple.