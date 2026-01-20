Напрежението между Франция и Германия заплашва единния фронт срещу Тръмп

Отношенията между Париж и Берлин се оказват под напрежение точно когато Европа се нуждае от обединен френско-германски фронт, за да се справи с нарастващата заплаха от американския президент Доналд Тръмп, пише Politico в материал.

Германският канцлер Фридрих Мерц обещава да сформира съюз с френския си колега Еманюел Макрон през следващите дни – давайки тласък на трансрейнския алианс, често описван като двигателя на ЕС – за да осигури пробив с Тръмп.

Но постигането на това, което Мерц нарича „обща позиция“ с Макрон, няма да бъде лесно. И двете страни ще трябва да оставят настрана месеци на разочарования, подозрения и вражди. Френските дипломати са обезпокоени от усилията на Берлин да се представя за водещия играч в Европа. В същото време германците са изнервени заради бавещата се съвместна програма за изтребители с французите, противопоставянето им на търговската сделка между ЕС и Меркосур и отложения план за използване на руски активи за финансиране на помощта за Украйна.

Контрастът между френския и германския лидер в подхода им към Тръмп беше напълно очевиден и в отговора на заплахата на американския президент в събота да наложи нови мита на страни от ЕС, които се противопоставят на превземането на Гренландия.

Макрон, който често се осланя на голистката традиция за независимост от САЩ, се зарече да отвърне твърдо на Тръмп с търговския арсенал на ЕС. С по-помирителния си тон Мерц, отявлен атлантист, изрази надежда американският президент да бъде разубеден от амбициите си.

В понеделник Мерц публично призна, че Германия се различава значително по тон с Франция, която „иска да реагира малко по-остро от нас“, защото Париж е по-малко изложен на натиска на пълномащабна търговска война със САЩ.

За французите пречки пред единната позиция с Берлин е вътрешното разединение в управляващата коалиция в Германия по отношение на възгледите си. Макрон вече повдигна въпроса за използването на т. нар. търговска „базука“ на ЕС – Инструмента за борба с принудата – в отговор на Тръмп, но засега позицията на Германия е неясна.

„Различните германски политици казват различни неща“, оплака се европейски дипломат, цитиран от Politico. „Ако слушате германския финансов министър, той казва, че трябва да го направим“, добавя той, визирайки подкрепата на Ларс Клингбайл за подхода на Макрон. Други, включително германският външен министър, бяха значително по-малко ентусиазирани, продължи дипломатът, след като „техният посланик каза на колегите си само преди дни, че [инструментът] трябва да бъде опция“.

И макар Мерц да е уверен, че ще се обедини успешно усилия с Макрон тази седмица, за да се справи с кризата, създадена от Тръмп, трудностите в отношенията на Германия с Франция са по-дълбоки и вероятно ще отнемат много повече време, за да бъдат решени.

„През последните шест месеца френско-германският двигател не е произвел нищо“, посочва представител на ЕС, чиято самоличност не се назовава, както и тази на други коментатори в статията.

Париж отдавна иска Германия да играе по-голяма роля в подкрепата за френските амбиции в Европа, но Берлин сега е по-активен дипломатически, отколкото Франция е очаквала. Също така Германия е напът да създаде и значително по-голяма армия от съседа си и се очаква да е единствената европейска икономика в световния топ 10 до 2050 г.

Когато става въпрос за финализиране на дълго отлаганата търговска сделка с Меркосур, Берлин първоначално искаше да привлече Париж, като се съгласи с различни френски искания. „Страната е на ръба да стане неуправляема“, коментира германски правителствен служител за неспособността на Макрон да се противопостави на ожесточената вътрешна опозиция, особено от страна на фермерите.

Съвместният френско-германски проект за изтребители FCAS също се оказва поредният проблем.

Начинанието на стойност 100 млрд. евро е на животоподдържащи системи, след като Париж и Берлин не успяха да се споразумеят как да продължат с изпълнението му миналия месец. Според Петер Байер, депутат от консерваторите на Мерц, френските компании оказват „огромен натиск“ и „дори френски президент очевидно не може да види отвъд това“.

По думите му се обмисля опция да се действа без французите, което обаче „би било катастрофа“, въпреки че към момента няма постигнат напредък, имайки предвид сигналите, че Германия обмисля разработването на изтребител без френския производител Dassault Aviation.