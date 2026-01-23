Тръмп мигна пръв за Гренландия, но щетите изглеждат необратими

В сряда американският президент Доналд Тръмп пръв отстъпи и прекрати ескалиращите заплахи към Дания и заявките дори и за военна интервенция, с която да бъде анексиран о. Гренландия. По време на речта си в Давос той се отдръпна от "ръба на пропастта", но щетите, които нанесе в предишните дни, изглеждат необратими, пише европейското издание Politico.

Въпреки че обяви, че няма да използва военна сила и наказателни мита, американският президент продължи да критикува своите съюзници в НАТО, че не биха помогнали на САЩ, изтъквайки, че само той поддържа организацията жива, както и че не му дават единственото нещо, което е поискал - правото на собственост върху "парче лед".

Изводът на Европа от последните седмици обаче е, че на САЩ вече не може да се разчита - Тръмп каза в Давос, че няма да използва военна сила, но европейските му съюзници мислят, че може да промени решението си, казват източници на Politico.

"Обещанията на Тръмп не са надеждни, но презрението му към Европа е постоянно", твърди европейски високопоставен чиновник, присъствал в залата по време на речта на Тръмп. Преди това европейските лидери се опитаха да разговарят с американския президент, който дори сподели част от разговорите си с тях (което също не помага за изграждане на доверие).

Позицията на Европа за Гренландия този път също изненада - досега лидерите се съпротивляваха, но в крайна сметка неохотно приемаха исканията на Тръмп. Така НАТО увеличи значително разходите за отбрана, а ЕС прие търговското споразумение, което увеличи митата за внос на европейски стоки в САЩ. Но Гренландия беше червената линия, която Европа не премина.

Нека не се успокояваме от коментара, че няма да бъде използвана военна сила, защото самото предположение за това звучи "възмутително", казват източниците на Politico.

Украинският президент Володимир Зеленски също използва инерцията от тези настроения и в остра реч в Давос критикува пасивността на Европа. Европейските лидери работят, за да променят Доналд Тръмп, но той няма да се промени и се харесва такъв, какъвто е, каза той.

"Когато сме обединени, сме наистина непобедими и Европа може и трябва да бъде глобална сила. Не такава, която реагира късно, а такава, която определя бъдещето", категоричен беше Зеленски в залата в швейцарския курорт.

Малко след това европейските лидери се събраха на неформален съвет и изглежда действат съобразно думите на украинския президент. "Когато Европа не е разделена, когато сме заедно, ясни и силни и готови да отстояваме себе си, тогава резултатите ще се покажат", каза премиерът на Дания Мете Фередериксен след разговорите, продължили пет часа.

Войната в Украйна

Сега надеждата на Киев и европейските съюзници е, че след като е преодоляна кризата около Гренландия, ще има тласък и по отношение на войната в Украйна. В Давос обаче много европейски служители са категорични, че за разлика от хипотетичните заплахи, които могат да дойдат за САЩ от Гренландия, в Европа има истинска война, водена от Русия, линия на съприкосновението и ефективен начин да се спре Москва е да бъде спряна в Украйна.

Позициите на Тръмп са също толкова непоследователни и по този казус и европейците нямат големи очаквания. Според източниците на изданието докато не видят гаранциите за сигурност, ратифицирани от Конгреса, няма да повярват на изявленията на Доналд Тръмп, че ще защити Украйна след края на войната.

Зеленски също посочи, че документите за гаранциите за сигурност са готови за подпис от президента Доналд Тръмп. На този етап обаче няма никаква индикация кога ще стане това. В разговор с журналисти в WhatsApp след срещите си в Давос украинският президент съобщи още, че чака дата и място за подпис на документа за гаранциите, както и доставките на още ракети за Patriot, договорени в Швейцария. Споразумението за възстановяването на Украйна обаче имат нужда от още работа.

В Абу Даби ще се проведат първи тристранни разговори между САЩ, Русия и Украйна по военните въпроси. Руските преговарящи се ръководят от началника на Главното управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили адмирал Игор Костюков. Вероятно от украинска страна разговорите ще бъдат водени от ръководителя на Генералния щаб на ВСУ ген. Андрий Хнатов.

Колкото до призивите за обща европейска армия, Украйна предлага да стане част и дори основата на тази структура. "Сега сме фокусирани във войната, но след това може да намерим юридическата основа за това", заяви още Зеленски пред журналисти. Той припомни плановете на Русия да създаде армия от 2,5 млн.-3 млн. души до 2030 година и има вероятност действително да успее да го направи. Тогава украинската армия, която е 1 млн. души, с реален боен опит и знания, ще може да се включи в общите планове за бъдещата защита на Европа, категоричен е украинският президент.

А в отношенията между Европа и САЩ сега сякаш настъпва нова ера, или поне така ще бъде в следващите три години, докато Доналд Тръмп е в Белия дом, посочва още Politico.