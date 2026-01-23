Русия свали очакванията от срещата с Украйна и САЩ, руски Ту-22 прелетя над Балтийско море

Началникът на Главното управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили Игор Костюков ще ръководи преговорния екип на Русия в тристранната среща с представители на САЩ и Украйна в Абу Даби. Това съобщиха от Кремъл след среднощната среща между представителите на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър с руския президент Владимир Путин в Москва. Съветникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че преговорният екип вече е получил инструкциите на Путин, пише ТАСС.

От Давос украинският президент Володимир Зеленски анонсира, че за Обединените арабски емирства (ОАЕ) ще пътува основният преговорен екип на Киев, в който влизат секретарят на Съвета за сигурност Рустем Умеров, ръководителят на кабинета на президента Кирило Буданов и неговият заместник Серхий Кислица, както и началникът на Генералия щаб на ВСУ ген. Андрий Хнатов.

По повод предстоящите преговори Зеленски заяви пред журналисти в Швейцария, че може да има напредък и допълни, че ако "някой играе игрички, войната ще продължи". Американският преговарящ Стив Уиткоф също беше оптимист, защото е останала само една точка за договаряне от плана с 20 точки за мир, по който работят САЩ и Украйна в последните седмици. Зеленски посочи, че това е въпросът за териториите.

За ОАЕ ще пътува и основният преговарящ на Русия - ръководителят на фонда за благосъстояние Кирил Дмитриев. Той обаче ще продължи разговорите си със Стив Уиткоф по теми, свързани с двустранните отношения, и не се предвижда среща с украинските представители.

През май 2025 година руският президент изрази готовност пред американския президент Доналд Тръмп за преговори с Украйна в Турция. Володимир Зеленски пътува за Турция, но тогава Русия изпрати Юрий Ушаков и се проведе среща с Умеров, който тогава беше министър на отбраната. Договорен беше обмен на военнопленници.

Руски бомбардировач прелетя над Балтийско море с ракети под крилата

Формация от руски стратегически бомбардировач Ту-22 с ракети Х-22 под крилата си, придружен от изтребители Су-35 и Су-30, е преминала над неутрални води в Балтийско море. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

Полетът е продължил пет часа, като в част от маршрута на формацията са били активирани ВВС на други държави. Руски бомбардировачи редовно извършват полети над неутралните води на Арктика, Северния Атлантик, Тихия океан, Балтийско и Черно море, отчитат от ведомството.

Украински военни анализатори обръщат внимание на факта, че бомбардировачът лети въоръжен, което е явна демонстрация на сила, докато се водят преговори за прекратяване на войната в Украйна.

От началото на 2026 г. Русия е изстреляла 79 балистични ракети

От началото на зимата Русия насочи фокуса на въздушните си удари по украинските енергийни съоръжения. От началото на годината са изстреляни 79 балистични ракети, от които са свалени 26, сочат данните на ВВС на Украйна. Изстреляни са и 3016 дрона, от които са унищожени малко повече от 2500, или ефективността на системите е около 85%. Министърът на отбраната на Украйна Михайло Федоров съобщи, че Украйна получава всеки месец по 40 хил. дрона прехващачи, които показват добри резултати в работата си срещу руските далекобойни дронове.

Украинският военен анализатор Олександър Коваленко обръща внимание, че януари вероятно ще бъде рекорден по отношение на ударите с балистични ракети предвид тенденцията от последните месеци за два комбинирани масирани удара по украинските градове на седмица. Досегашният рекорд беше записан през октомври 2025 г.- 89 балистични ракети.

От октомври досега Русия масирано атакува енергийната система на Украйна, предизвиквайки спиране на електро- и топлоподаването за часове наред при температури доближаващи -20°С.

Русия стигна укрепени градове, което забавя темпото от лятото

Ниските температури и обилните снеговалежи забавят хода на войната. По данни на украински военни анализатори от началото на годината Русия е окупирала 149 кв. км, което е темпото за седмица в лятната офанзива. Друга причина за ограниченото настъпление е, че руската армия вече достигна до укрепените части в Донецка област и малки и средни градове като Лиман, Купянск, Покровск и Мирнохрад, които трудно преодолява.

Това е видно и в Хуляйполе - Русия осъществи бърз пробив в Запорожката област, но достигайки до населеното място темпото се забави и боевете се ожесточават.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1429-ия ден от пълномащабата война показват 37 атаки в това направление. Значително обаче се увеличава интензивността на бойните действия в Покровското направление, където се съобщава за 92 атаки спрямо под 40 в предишните дни.

Продължава битката за Костянтинивка, където са регистрирани 20 атаки, както и в Лиманското направление (10 атаки). За първи път от дни се активизират бойните действия в направлението към Часов Яр, който Русия се опитва да превземе от лятото на 2023 година. Руснаците опитват да разширят и присъствието си в Харковска област. Украинският проект DeepState съобщава за напредък, а ВСУ отчита 12 атаки.

Като цяло ВСУ съобщава за 222 бойни действия през миналото денонощие спрямо 154 ден по-рано. Русия е извършила още и 85 въздушни удара с 226 авиационни бомби и 3500 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са още и 5800 fpv-дрона.

Русия призна, че ракетен удар е потопил крайцера "Москва"

В дело на 2-ри Западен окръжен военен съд в Москва за първи път се говори за ракетен удар, потопил флагмана на руския Черноморски флот - крайцера "Москва", през април 2022 година, пише руското опозиционно издание "Медиа Зона". На страницата на съда се съобщава за доживотна присъда срещу един от командирите на Военноморските сили на Украйна - Андрий Шубин, съден по текстове за тероризъм в руското законодателство.

По-късно информацията е била изтрита, но "Медиа Зона" пази скрийншот от публикацията.

В нея се отбелязва, че украинските военни са нанесли ракетни удари, които са унищожили крайцера "Москва", както и фрегатата "Адмирал Есен" край бреговете на Змийския остров през април 2022 година. Досега Русия твърдеше, че пожар по невнимание е причинил взрив в ракетния обсег на "Москва" и довел до потъването на кораба.

Според версията на Украйна за операцията са били използвани ракети "Нептун".