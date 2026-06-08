IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Общините искат държавна агенция за управление на бедствия и кризи от невоенен характер

Кметът на Карлово предложи администрацията да има експерти за оценка на щетите с контрол върху възстановителните дейности

19:19 | 08.06.26 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Община Карлово
Снимка: Община Карлово

Необходимо е създаването на държавна агенция, която да отговаря за управлението на бедствия и кризи от невоенен характер, настояват от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ). „Идеята е структурата да координира процесите – от първите сигнали за опасност до възстановяването на засегнатите райони“, предложи кметът на Карлово и член на управителния съвет на НСОРБ Емил Кабаиванов по време на среща между сдружението и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, предаде БНР.

Срещата е била инициирана от общините. На нея са били обсъдени две основни теми – пътната безопасност и управлението на кризи, предизвикани от природни бедствия.

Според Кабаиванов действащата система не осигурява достатъчно добра координация между институциите при наводнения, свлачища, силни бури и други природни катаклизми.  Идеята е да се направи държавна агенция с малка администрация, която да стъпи върху съществуващите структури на пожарна безопасност и защита на населението, като тя разполага с експерти за оценка на щетите, контрол върху възстановителните дейности и необходимата техника за реакция при бедствия.

„Една модерна държава от 21-ви век трябва да има структура, която ежедневно да се занимава с тази дейност, а не да търси решения едва след като настъпи бедствие“, настоява Кабаиванов.

Предложението предвижда превантивните дейности да останат към Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез специален фонд за превенция. Общините ще могат да кандидатстват с проекти според риска в отделните райони на страната, определен чрез национална карта на рисковите зони.

От НСОРБ искат промени в Закона за обществените поръчки, които да позволят значително по-бързо възлагане на аварийни дейности в райони с обявено бедствено положение. Според Кабаиванов в момента процедурите често отнемат между шест и девет месеца, което сериозно забавя възстановяването.

„Минимум наполовина трябва да бъдат съкратени сроковете, а за някои дейности – дори до една трета от сегашните. Така в рамките на дни ще могат да бъдат избирани изпълнители и работата да започва веднага“, заяви той.

Кметът на Карлово посочи като пример наводненията в община Карлово през 2022 година и факта, че четири години след бедствието все още не е осигурено окончателното финансиране за възстановяването на част от мостовите съоръжения и засегнатата пътна инфраструктура.

Свързани статии

Що се отнася до пътната безопасност, разговорите са обхванали възможностите за поставяне на камери от общините, изграждането на съоръжения за безопасност на движението, преглед на пътните знаци и по-добра координация между местната власт и вътрешното министерство.

Емил Кабаиванов определи себе си като „умерен оптимист“ след проведената среща. Според него в ръководството на МВР има нагласа за промени, които да подобрят координацията, ефективността и бързината на действията при кризи с цел опазване на човешкия живот и по-бързо възстановяване на засегнатите райони. 

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 19:19 | 08.06.26 г.
НСОРБ Емил Кабаиванов бедствия общини Иван Демерджиев икономиката на България
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още