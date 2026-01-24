Как европейците се обединиха, за да защитят Гренландия от Тръмп

Шокиращата заплаха на американския президент Доналд Тръмп да наложи мита заради Гренландия предизвика в Европа трескава надпревара с времето, за да се предотврати разпадането на трансатлантическия съюз. Европейците рябваше да се обединиха, за да го спасят, пише Euronews.

Макар и наранена и очукана, връзката между Европа и САЩ, която продължава 80 години без прекъсване, сега ще живее ден за ден.

Това беше посланието, което видимо облекчените европейски лидери предадоха в края на една изключителна седмица, която доближи двете страни на Атлантика опасно близо до пълномащабна, катастрофална търговска война за бъдещето на Гренландия.

В продължение на общо пет дни Доналд Тръмп държеше континента на нокти с шокиращата си заплаха да наложи допълнителни 10% мита на осем европейски държави, всички членки на НАТО, в опит да окаже влияние върху придобиването на богатия на минерали, полуавтономен остров, който принадлежи на Кралство Дания.

„Това мито ще бъде дължимо и платимо, докато не бъде постигната сделка за пълното и цялостно закупуване на Гренландия“, заяви Тръмп.

Възмущението беше оглушително. Президенти и премиери обявиха в един глас подкрепа за суверенитета на Дания и осъдиха това, което те видяха като изнудване от страна на президент, решен да прекрои световния ред според собствената си визия.

„Никакво сплашване, нито заплаха няма да ни повлияят“, заяви френският президент Еманюел Макрон.

Това, което последва, беше опит да се убеди Тръмп да се откаже от анексионистката си програма и да спаси трансатлантическите отношения – и да се подготви Европа за отмъщение, ако се случи най-лошото.

Делегатите от Европейския съюз (ЕС) се срещнаха в неделя, ден след съобщението на Тръмп в социалните платформи, за да започнат подготовка за 1 февруари, денят, в който 10-процентните мита трябваше да влязат в сила.

Франция пое водещата роля, като публично призова за активиране на Инструмента за борба с принудата, който би позволил широкомащабни ответни мерки в множество икономически сектори. Първоначално създаден с цел Китай, инструментът никога не е бил използван – дори по време на миналогодишните търговски преговори с Белия дом, когато Тръмп непрекъснато засилваше натиска, за да принуди европейците да направят големи отстъпки.

Тогава държавите членки бяха разделени по въпроса как да отговорят, като Франция и Испания се застъпваха за офанзива, а Италия и Германия настояваха за компромис. Но този път нещата бяха различни – коренно различни.

Тръмп вече не прилага мита, за да измени търговските потоци и да стимулира вътрешното производство, причините, които беше посочил в своя „Ден на освобождението“ през пролетта на 2025 г. Този път той се стремеи да прилага мита, за да завземе територия от съюзник.

„Потапянето ни в опасна низходяща спирала би помогнало само на противниците“, каза Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия (ЕК), в реч в Давос. „Така че нашият отговор ще бъде непоколебим, единен и пропорционален“.

Безпрецедентният мащаб на предизвикателството помрачи европейските столици, които бързо се примириха с перспективата за реални ответни мерки. Това беше ярък контраст с политическите разделения и резерви, които измъчваха преговорите през 2025 г.

Дипломати в Брюксел говориха за колективна решимост да се понесат икономически трудности в името на защитата на Гренландия, Дания и суверенитета на целия блок. Беше представен подробен списък с мерки „око за око“ на стойност 93 млрд. евро, които ще бъдат въведени веднага щом влязат в сила допълнителните мита на Тръмп.

Успоредно с това, Европейският парламент, разгневен от ултиматума на Тръмп, гласува за неопределено отлагане на ратифицирането на търговското споразумение между ЕС и САЩ, блокирайки търговските облекчения за произведени в Америка продукти, за които Фон дер Лайен и Тръмп се договориха през юли.

Бутане и дърпане

И въпреки това, докато европейските лидери сплотиха редиците си и се противопоставиха на експанзионизма на Тръмп, те също така ясно заявиха, че дипломацията е предпочитаният от тях вариант за запазване на трансатлантическия алианс жив.

„Искаме да избегнем всякаква ескалация на този спор, ако е възможно“, посочи германският канцлер Фридрих Мерц, добавяйки: „Искаме да се опитаме да разрешим този проблем заедно“.

Европейците започнаха да търсят „отклонение“, както уместно го изрази финландският президент Александър Стуб, за да предотвратят пълномащабен сблъсък, да защитят Гренландия и да не позволят на Тръмп да постигне своеобразна победа.

Италианският премиер Джорджа Мелони предположи, че Тръмп може да е разбрал погрешно целта на разузнавателната мисия, изпратена на острова, която той посочи в публикация в социалните платформи като оправдание за заплахата от нови мита.

В началото дипломатическите предложения не се увенчаха с успех. Фон дер Лайен и Мерц се опитаха да се срещнат с Тръмп в Давос, но въпреки многобройните спекулации, двустранните срещи така и не се състояха. Междувременно Тръмп публикува текстово съобщение от Макрон, в което френският лидер му казва: „Не разбирам какво правите в Гренландия“.

Текстът, потвърден като автентичен от източник от обкръжението на френския президент, предлагаше и среща на върха на Г-7 с „руснаците в кулоарите“ – предложение, което веднага предизвика недоумение, предвид общата стратегия на Европа за международна изолация на Кремъл.

С нарастването на напрежението, Тръмп излезе на сцената на Световния икономически форум и повтори желанието си да завземе Гренландия, която понякога нарича „Исландия“.

„Искаме парче лед за защита на света, а те (европейците) няма да ни го дадат“, посочи той пред препълнената зала в Давос. „Те имат избор: можете да кажете „да“ и ние ще бъдем много благодарни, а можете да кажете „не“ и ние ще запомним“.

И все пак Тръмп заяви, че не иска да използва военна сила, за да осъществи териториалните си планове, нещо, което преди това отказваше да изключи. Европейците бързо схванаха разликата и сега се надяват, че може да се появи някаква пролука.

Речта проправи пътя за срещата на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, който засега не се намесва в разрастващата се криза, с Тръмп в Давос и сключването на това, което двамата нарекоха „ рамково споразумение “ за засилване на сигурността в Гренландия и целия Арктически регион.

Споразумението, чиито подробности все още не са оповестени публично и подлежат на по-нататъшни обсъждания, беше „отбивката“, която съюзниците отчаяно търсеха: Тръмп потвърди, че вече няма да прилага мита, нито ще се стреми към превземане на Гренландия.

По времето, когато лидерите на ЕС се срещнаха в Брюксел в четвъртък за извънредна среща на върха, свикана в отговор на конфликта, атмосферата се беше променила.

Министър-председателите се ръкуваха и потупваха по гърбовете с широки усмивки на лицата. При пристигането си те казаха пред медиите, че трансатлантическата връзка е твърде ценна, за да бъде захвърлена за една седмица.

Облекчението беше осезаемо въпреки чувството за безпокойство и объркване, витаещо във въздуха.

„Оставаме изключително бдителни и готови да използваме инструментите си, ако има допълнителни заплахи“, заяви Макрон, като похвали демонстрацията на единство от страна на Европа.

На следващата сутрин датският премиер Мете Фредериксен се срещна с Марк Рюте в Брюксел и по-късно отлетя за Нуук, за да разсее впечатлението, че рамковото споразумение ще бъде написано без съгласието на Дания или Гренландия.

В известен смисъл веригата от събития приключи така, както започна, като европейците нарекоха САЩ свой най-близък съюзник и обещаха да работят заедно за справяне с глобалните предизвикателства.

Но под повърхността се случи болезнена равносметка.

Европейците прекараха последната година в опити да овладеят колебливата външна политика на Тръмп, наблюдавайки с недоверие как той сключва бизнес начинания с Кремъл, санкционира съдии от Международния наказателен съд, отстранява Николас Мадуро от власт във Венецуела и разширява Съвета за мир, уж създаден за управление на следвоенна Газа, превръщайки го в съперник на Организацията на обединените нации (ООН).

Въпреки че тези разрушителни действия бяха, в по-голяма или по-малка степен, толерирани, грубите действия на Тръмп към Гренландия се оказаха непоносими. За мнозина търговската заплаха премина границата и създаде прецедент.

Камшичният удар от тази бурна седмица няма да изчезне.

Както каза Фон дер Лайен, това само ще засили призивите за по-независима Европа с по-широка мрежа от партньори, на които да се разчита.