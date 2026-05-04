Крайната десница в Германия е по-силна от всякога

Германският канцлер Фридрих Мерц встъпи в длъжност преди година с обещание да съживи политическия център. Днес крайнодясната партия „Алтернатива за Германия“ оглавява социологическите проучвания, а популярността на собствената му коалиция спада.

Консервативният канцлер, който дойде на власт на 6 май миналата година начело на коалиция с лявоцентристката Германска социалдемократическа партия, твърдеше, че крайнодясната „Алтернатива за Германия“ може да бъде отслабена чрез ефективно управление.

След година, белязана от публични разпри в правителството и засилващи се критики заради неуспеха му да спре икономическия спад, „Алтернатива за Германия“ е по-популярна от всякога.

Партията, която остана втора на изборите през 2025 г. с 20,8%, вече се доближава до 28% в проучванията. Това е резултатът, който дясноцентристкият съюз ХДС/ХСС на Мерц постигна на вота.

Антиимигрантската „Алтернатива за Германия“ вече е трайно вкоренена в германската политика и не може да бъде разглеждана само като печеливша от протестния вот, смята политологът Бенямин Хьоне от Техническия университет в Кемниц.

„Алтернатива за Германия“ вече има много лоялен електорат, който остава верен независимо от текущите събития или от партийните лидери“, заявява той пред AFP.

Още по-тревожно за Мерц е, че „основният електорат“ на традиционните центристки партии в Германия „изчезва“, добавя Хьоне.

В продължение на десетилетия ХДС/ХСС и Германската социалдемократическа партия доминираха германската политика. Сега ХДС на Мерц е под 25% в проучванията, а социалдемократите паднаха под 15%.

Тази промяна е особено отчетлива в бившите комунистически провинции в Източна Германия. Там изглежда сигурно, че „Алтернатива за Германия“ ще излезе първа на два регионални вота през септември и дори може да спечели абсолютно мнозинство.

Партията обаче набира сила и в по-богатата западна част на страната. На два регионални избора тази година тя достигна нови върхове с близо 20% от гласовете.

За политиците и поддръжниците на „Алтернатива за Германия“ тези резултати доказват, че консерваторите на Мерц грешат, като се съюзяват с левия център, а не с крайната десница, с която според тях имат повече общи позиции.

Мерц и партията му обаче продължават да се придържат към т.нар. „защитна стена“ - консенсус в голяма част от германския политически спектър срещу съюзяване с „Алтернатива за Германия“. Традиционните партии я смятат за антидемократична и расистка.

„Алтернатива за Германия“ обвинява управляващата коалиция в некомпетентност.

„С коалицията си със социалдемократите Фридрих Мерц няма да успее да си върне нито един избирател на „Алтернатива за Германия“, коментира пред AFP Бернд Бауман, лидер на парламентарната група на партията.

„Мерц ще продължи да губи огромен брой избиратели в полза на „Алтернатива за Германия“, защото некомпетентните правителства биват сваляни от власт“, добави той, визирайки споровете, които парализират вземането на решения в управляващата коалиция на Мерц.

Канцлерът обеща да намали привлекателността на „Алтернатива за Германия“ чрез две основни стратегии: твърда позиция по имиграцията, за да изземе темата от крайната десница, и смели реформи, които да докажат, че центристките партии все още са способни да действат.

По-строгите имиграционни правила доведоха до значително намаляване на пристигащите, но канцлерът изглежда не извлича политическа полза от това.

В същото време реформаторският му устрем се забави заради постоянните спорове между ХДС и социалдемократите, а отдавна изпитващата затруднения икономика се възстановява по-бавно от очакваното.

Политологът Марк Дебус от Манхаймския университет смята, че решението на Мерц да постави акцент върху имиграцията може да е имало обратен ефект.

„Проучванията показват, че по принцип десните популисти се засилват, когато темата за имиграцията се издига нагоре в политическия дневен ред, когато позициите се доближават до тези на деснопопулистките партии и когато се възприема тяхната реторика“, заявява той пред AFP.

Проучване, публикувано през уикенда във вестник Bild, показва, че едва 16% от германците са доволни от правителството. Само 24% вярват, че коалицията ще оцелее до края на мандата си през 2029 г.

Предишното германско правителство, оглавявано от Олаф Шолц, се разпадна през 2024 г. след остри вътрешни конфликти между неговата Германска социалдемократическа партия и двамата ѝ коалиционни партньори.

Общественото недоволство „значително подобрява изборните шансове на деснопопулистките партии“, заяви Дебус.

(БГНЕС)