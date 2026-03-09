Мерц се провали на изборите в Баден-Вюртемберг

Германският канцлер Фридрих Мерц преживя спънка, след като консерваторите му загубиха регионални избори от Зелените. Това е силен удар за непопулярния германски лидер в комбинация с ръст на подкрепата за крайната десница, пише Bloomberg.

Зелените в богатата югозападна провинция Баден-Вюртемберг си осигуриха крехка победа в неделя над Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц, който от месеци се очакваше да си върне властта след 15-годишно управление на екологичната партия. Гафове на водещия кандидат на ХДС и по-широокият неуспех на Мерц да се свърже с избирателите спомогнаха за стопяване на преднината на партията му, която в един момент водеше убедително в обществените допитвания.

Поражението в провинцията, където се намират автомобилните производители Mercedes-Benz Group и Porsche, е неприятна за германския лидер, чиято власт ще бъде подложена на изпитание на още четири регионални избори тази година. Консервативният му блок е изправен пред особено предизвикателство от крайната десница „Алтернатива за Германия“, тъй като тя продължава да изпреварва всички останали партии в бившия комунистически изток.

Мерц не постигна особен напредък в обещанието си да положи усилия да укроти възхода на антиимигрантската партия, която може да спечели властта в две източни провинции за първи път през септември.

В Баден-Вюртемберг Зелените спечелиха 30,2% от гласовете спрямо 29,7% за ХДС, сочат неокончателните резултати. Подкрепата за „Алтернатива за Германия“ почти се удвои до 18,8% спрямо предишните избори преди пет години, а подкрепата за социалдемократите намаля наполовина до 5,5%, което е най-лошият им резултат в историята в региона.

Преднината на Зелените намаля значително в изборната нощ, докато се брояха бюлетините, като първоначално екзит пол показа преднина от три пункта. Те оглавяват коалиция с ХДС като по-малък партньор през последните десет години и вероятно тя ще се запази.

Мерц организира сериозна предизборна кампания в провинцията, като отправи посланието, че ХДС е най-надеждният пазител на икономическото възстановяване в момент на геополитически сътресения. Партията постигна победа, след като популярният премиер на провинцията от Зелените Винфрид Кречман (77 г.) съобщи, че няма да се бори за четвърти мандат.

Но поредица от гафове на кандидата на ХДС за премиер, 37-годишния депутат от провинциалния парламент Мануел Хагел, привлякоха вниманието в цялата страна. Той беше принуден да се защити срещу обвинения в сексизъм след появата си в стар видеозапис. Той показваше посещение в училище, при което Хагел се затруднява да обясни климатичните промени и си разменя остри реплики с учителка. Видеото стана много популярно миналата седмица.

Победата на Зелените означава, че Джем Йоздемир, лидер на партията, който беше федерален министър на земеделието при бившия канцлер Олаф Шолц, ще стане първият провинциален премиер на Германия от турски произход. Предизборната му кампания беше съсредоточена върху обещанието да продължи умерените политики на Кречман като отговор на икономическите проблеми в провинцията.

60-годишният Йоздемир, чиито родители емигрирали в Западна Германия през 60-те години на миналия век, заяви, че е важно Баден-Вюртемберг да остане в политическия център в момент на сътресения в страната и в света.

„Не е вярно, че хората вече не искат климатична защита или биоразнообразие, по-скоро проблемът може би е в начина, по който го правим. Ако обединим опазването на климата и икономиката, можем да намерим голяма подкрепа“, коментира той пред обществената телевизия Phoenix.

Зелените шокираха традиционните партии, когато участваха за първи път на избори месеци след ядрената катастрофа във Фукушима през 2011 г., като победиха консерваторите в Баден-Вюртемберг, които управляваха без прекъсване от 1953 г.

Едноцифреният резултат на социалдемократите е силен удар за партията, която управлява заедно с ХДС на Мерц на национално ниво. Вицеканцлерът Ларс Клингбайл, финансов министър на Германия и съпредседател на социалдемократите, заяви, че това е „съвсем горчива вечер“. Партията ще насочи поглед към изборите в съседната провинция Рейнланд-Фалц след две седмици, където обществените допитвания показват, че тя има лека преднина пред ХДС.

Съкращенията на служители доминираха в местните медии в Баден-Вюртемберг, която понесе удар от промишлената трансформация и навлизането на технологиите. Автомобилният доставчик Robert Bosch планира да съкрати около 10 хил. работни места там и да намали заводите си, тъй като пренасочва производството си в Китай.

Porsche, в чиято известна емблема е отразен гербът на провинцията, закрива близо 4000 позиции в условията на съкращения на работни места в цялата автомобилна индустрия.

Пробизнес ориентираните свободни демократи и антикапиталистката партия „Левица“ не успяха да съберат достатъчно подкрепа, за да влязат в парламента на Баден-Вюртемберг.