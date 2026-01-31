Мерц е активирал плана си за възстановяване на Германия. Сега трябва да покаже, че работи

Фридрих Мерц е на път да разбере дали планът му за рестартиране на Германия ще успее. Мащабният пакет за обновяване на инфраструктурата, предложен от канцлера, започва да дава резултати в най-голямата европейска икономика, като до началото на тази година вече са изплатени 24 млрд. евро, а още стотици милиарди евро предстои да бъдат насочени по предназначение. Увеличаването на разходите за отбрана би трябвало да даде допълнителен тласък, пише Bloomberg.

Важният въпрос за Мерц и финансовия министър Ларс Клингбайл обаче все още няма отговор: кога това ще даде резултати?

„Мерц и Клингбайл са наясно с факта, че успехът им ще се оценява от това дали растежът ще се завърне“, коментира Йенс Зюдекум, икономически съветник на Клингбайл. „От основно значение е парите да се вложат в икономиката възможно най-скоро“.

Някои парични средства би трябвало бързо да достигнат до германските фирми: Правителството смята, че две трети от очаквания икономически растеж тази година ще произтекат от неговите разходи. В резултат на това инвеститорите са завладени от най-големия оптимизъм от 2021 г. насам, като икономиката се е разширила с повече от очакваното през четвъртото тримесечие.

„Трябва да има някакъв отговор“, изтъква Брайън Култън, главен икономист във Fitch Ratings. „Дори ако това е само две или три години директен тласък, самото връщане на тази динамика в икономиката може да започне да подобрява доверието“, добавя той.

Но анкети сред бизнес лидери показват, че ръководителите все още не са убедени, след като икономиката отбеляза ръст от едва 0,2% за миналата година, първото ѝ разширяване от 2022 г. насам. Далеч от Берлин, компаниите, които дълго време подкрепяха богатството на страната, чакат доказателства, че Германия може да съживи бизнес перспективите и че могат да предотвратят съкращенията на работни места.

За останалата част от Европа, динамичната германска икономика със стабилно правителство би била в основата на усилията за очертаване на нов курс през враждебната геополитическа среда. Ако усилията на Мерц се провалят, европейските лидери от своя страна ще се сблъскат с много по-голяма трудност при намирането на убедителен отговор на заплахите, породени от Москва, Пекин и Вашингтон.

Германската фондова борса отбеляза рязък ръст миналата година след обещанието на новоизбрания канцлер да модернизира разпадащата се инфраструктура на страната и да увеличи разходите за отбрана, като индексът DAX се повиши с 22%.

Но управляващата коалиция в Германия буксува при социологическите проучвания, откакто дойде на власт миналия май, и е изправена пред пет провинциални вота тази година. Слаб резултат във всеки от тях би могъл да подхрани дестабилизиращите разговори сред законодателите, като крайнодясната „Алтернатива за Германия“ (AfD) е готова да се възползва от признаците на слабост.

70-годишният Мерц призна неотложността на действията само няколко дни след началото на новата година, като заяви в парламента, че части от икономиката са в „много критично“ състояние и че следващите месеци трябва да бъдат изцяло посветени на възстановяването на просперитета.

Усилията на правителството са в две насоки. От една страна, то иска да разположи инфраструктурен фонд от 500 млрд. евро в страна, както и да преоборудва изтощената армия.

Междувременно коалицията обеща нови мерки за подобряване на вътрешните условия, което е още по-важно предвид съмненията относно експортно ориентирания бизнес модел на Германия. Именно там инвеститорите искат да видят напредък.

„За германските акции ускорената амортизация, по-високите пенсионни вложения в акции, по-ниските цени на енергията и облекчените регулации са очевидно благоприятни“, заяви ръководителят на отдела за европейски акции на Deutsche Bank, Максимилиан Улеер.

Официалните прогнози, публикувани по-рано тази седмица, предвиждат ръст от 1% на германската икономика за тази година. Fitch прогнозира 1,2% разширяване и смята, че основните инвестиционни измерители вече показват осезаеми признаци на подобрение.

Автомобилната индустрия на Германия е олицетворение на проблемите на страната. Притиснати между китайската конкуренция и американските мита, компании като Volkswagen AG, BMW AG и Mercedes-Benz Group AG и техните доставчици понижиха очакванията си за печалбата миналата година и обявиха свиване на производствения капацитет и работната си сила.

Хилдегард Мюлер, президент на автомобилното лоби VDA, подчерта залозите по-рано този месец. Настоявайки за повече търговски споразумения, по-малко бюрокрация и по-добра инфраструктура за електрически превозни средства, тя определи 2026 г. като „годината на решенията по много, много въпроси с много дългосрочни последици“.

По-нататъшни икономически разочарования биха могли да създадат проблеми за работната сила.

Напрежението в коалицията вече се е изострило заради реформата на пенсионните системи, която подхранва разходите за труд, тъй като населението застарява. Икономистите също така призовават за фокусиране върху понижаването на цените на енергията, намаляване на данъците и бюрокрацията.

Но Мерц и Клингбайл се затрудняват да привлекат както своите съпартийци, така и избирателите. Те имат ограничени правомощия да прокарат драстичните мерки. Три четвърти от германците са недоволни от работата на правителството, според социологическата агенция Forsa, като AfD има реален шанс да спечели властта за първи път в източните региони като Саксония-Анхалт и Мекленбург-Предна Померания.

„Мерц и Клингбайл добре осъзнават сериозността на ситуацията“, коментира Харалд Крист, който ръководи комисията, отговаряща за правителствения фонд за инфраструктура.