Инфлацията в Германия надхвърля 2% преди първото заседание на ЕЦБ през 2026 г.

Инфлацията в Германия леко се е ускорила, след като най-голямата икономика в Европа отбеляза изненадващо силен растеж в края на миналата година, предава Bloomberg.

Потребителските цени в страната са се повишили с 2,1% на годишна база през януари спрямо отчетените 2% през декември, съобщи Федералната статистическа служба в петък. Анализаторите очакваха, че показателят ще остане без промяна.

Докладът за ценовия натиск бе публикуван по-малко от седмица преди Европейската централна банка (ЕЦБ) да проведе първото си заседание за тази година. Макар представителите ѝ да настояват, че паричната политика остава в „добра позиция“, те вероятно ще обсъдят по-добрите от очакваното резултати на икономиката в еврозоната през четвъртото тримесечие, както и неотдавнашното поскъпване на еврото.

Въпреки все още високата несигурност около търговията и войната на Русия в Украйна, инфлацията в еврозоната се стабилизира около целта на ЕЦБ от 2%. Очакванията на потребителите за ръст на цените през следващите 12 месеца са останали стабилни през декември, съобщи ЕЦБ по-рано в петък.

В същото време икономическият растеж в региона е по-стабилен от очакваното. Данните за Германия, Италия и Испания и за цялата еврозона надминаха прогнозите, като първата отбеляза ръст от 0,3%.

На този фон ЕЦБ няма причина да променя лихвените проценти в близко бъдеще, заяви председателят на Германската централна банка Йоахим Нагел, добавяйки, че е трудно да се правят дългосрочни прогнози. Икономистите са убедени, че разходите по заемите ще останат на настоящото си ниво поне до края на 2027 г.