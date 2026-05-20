18 хил. кв. м складови площи са били наети в София през първото тримесечие

Договори за наем на малко над 18 хил. кв. м складови площи са били сключени в София през първото тримесечие на тази година. Практически целият обем е отдаден на фирми в сферата на търговията на дребно и на едро, сочат данни на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield | Forton. Наемната активност е била на обичайното си ниво за първото тримесечие от последните три години, допълва компанията.

Най-голямата сделка е сключена от онлайн търговеца eBag, който е наел 15 хил. кв. м в проект build-to-suit (имоти, изградени по поръчка на конкретен наемател – бел. ред.) за логистична база в "Хемус Тех Парк".

Основна черта на пазара е липсата на свободни площи, която възпрепятства динамиката и активното отдаване под наем. Собствениците на складови обекти споделят, че по-голямата част от запитванията през тримесечието са били за по-малки площи - до 2000 кв. м. Въпреки това са били налице и някои запитвания за по-големи площи от чуждестранни компании в промишлеността и транспортния сектор, пише Forton.

Строителната активност през първото тримесечие е останала стабилна, като в процес на изграждане са 23 проекта. Обемът на площите в строеж достига 227 хил. кв. м, което е съпоставимо с нивото от четвъртото тримесечие на 2025 г. Около 51% от този обем е предназначен за отдаване под наем. Сред по-значимите започнати проекти в този период е производствено-складовата база на козметичната компания Biotrade в промишлена зона „Искър“.

Завършените складови площи са достигнали 25 123 кв. м – най-високото ниво за последните три тримесечия. Въпреки привидно задоволителния обем той е разпределен между пет проекта, предназначени за собствено ползване. Така това не е допринесло за облекчаване на недостига на свободни площи.

В резултат на новозавършените проекти общият обем на складовите площи се е покачил до 2,376 млн. кв. м, като спекулативните са останали без промяна – 805 хил. кв. м. Нивото на незаетост е останало критично ниско – под един процент, сочат данните на Forton.

Пазарните условия през първите месеци на 2026 година в столицата са били в полза на наемодателите. Наемните нива за първокласни клас А логистични площи (над 10 хил. кв. м) са се повишили до 5,8 евро на кв. м, като тази стойност не включва таксите за обслужване и други разходи.

Относително дребните инвестиционни сделки с индустриални и складови площи са обичайни за българския пазар и първото тримесечие на 2026 г. не е направило изключение. Три складови бази в София, Пловдив и Бургас с обща отдаваема площ от 6800 кв. м са сменили собствеността си срещу общо 6,73 млн. евро. Всички имоти са били придобити за собствено ползване. Доходността при първокласните логистични активи (над 10 хил. кв. м) е останала без промяна на ниво от 7,25%.