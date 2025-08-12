Пазарът на индустриални площи у нас забавя темпото, но се очаква скок

След умерения старт на годината за пазара на производствени и складови площи в България второто тримесечие е било белязано от относително слаба строителна активност. През периода е стартирало изграждането на три относително малки нови проекта с обща площ от 18 хил. кв. м. Те са предназначени за собствено ползване съответно от дистрибутор на автомобилни гуми, дистрибутор на медицинско оборудване и производител на хлебни изделия. Това сочат данните на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield | Forton.

Общият обем на леките индустриални и логистични площи в строеж е спаднал до 343 хил. кв. м, от които около 39% са предназначени за отдаване под наем.

“Позитивен сигнал за предстоящите месеци би могло да бъде намаляването на несигурността в промишлеността през май и юни. Това, в съчетание с наскоро подписаното търговско споразумение между ЕС и САЩ, може да отключи отложени производствени поръчки и инвестиционни планове, замразени поради нестабилността в международната търговия”, коментира Явор Костов, управляващ партньор на Cushman & Wakefield | Forton.

Скромна е и площта на завършените през тримесечието нови проекти. Тя възлиза на 31 хил. кв. м — най-ниското ниво за последните 15 месеца. Тази площ е разпределена в общо пет проекта, като само един от тях е за отдаване под наем. Останалите са изградени за собствено ползване от производител на изолационни материали, строителна компания, автомобилна фирма и международен превозвач на товари.

Завършването на сгради 3 и 4 в Логистичен Парк Ист Ринг е добавил 12 800 кв. м към спекулативния обем в града, който вече възлиза на 790 хил. кв. м. До края на годината този обем е вероятно да надхвърли 850 хил. кв. м, като се очаква завършването на няколко проекта, включително от водещия играч в този сегмент CTP.

Търсенето за отчетния период е останало относително слабо - обемът на наетите площи през второто тримесечие е възлязъл на 24 хил. кв. м, практически без промяна спрямо първите три месеца на годината.

Свободните площи в края на второто тримесечие са възлизали на 40 хил. кв. м (с изключение на спекулативните проекти в процес на изграждане). Това представлява леко повишение спрямо предходното тримесечие, сочат данните на компанията.

Липсата на свободни площи е повишила наемите на най-атрактивните проекти, макар търсенето да не е било силно. Нивата са се повишили до 5,6 евро/кв. м при 5,4 евро през предходното тримесечие.

Доходността на най-атрактивните площи клас А (над 10 хил. кв. м) остана непроменена на 7,25%.