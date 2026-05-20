Бумът на изкуствения интелект води до силно възстановяване на офис пазарите в САЩ

Нарастващите инвестиции в изкуствен интелект бързо променят офис пазара в САЩ, като водят до нова вълна от търсене на офис площи под наем от технологични компании и спомагат за стабилизиране на някои от най-тежко засегнатите градски бизнес райони, пише онлайн изданието World Property Journal.

Технологичните компании са съставлявали близо 23% от общата дейност по наемане на офис площи в САЩ през първото тримесечие на 2026 г., най-високия дял сред всички сектори, тъй като агресивното разширяване на компаниите за изкуствен интелект ускори търсенето на първокласни работни пространства в големи иновационни центрове, сочи ново изследване на консултантската компания CBRE.

Възстановяването е рязък завой за офис сектора след години на затруднения заради пандемията и свиване на офис площите, които корпорациите наемаха. Общият обем на наетите офис площи от технологични компании е достигнал 3,4 млн. кв. м през 2025 г., което представлява 16,8% от всички наети офис площи на национално ниво, като инерцията се е засилила допълнително в началото на 2026 г.

Компаниите за изкуствен интелект се очертават като доминираща сила зад възстановяването. От 2019 г. насам тези компании са наели около 1,9 млн. кв. м офис площи само в Сан Франциско и Силициевата долина. Други около 870 хил. кв. м са били наети от компании за изкуствен интелект в Ню Йорк, Бостън и Сиатъл през същия период.

Ръстът на наемите съвпада с безпрецедентен приток на рисков капитал в сектора на изкуствения интелект. Компании за изкуствен интелект в САЩ са привлекли около 578 млн. долара под формата на рисково финансиране от 2020 г. насам, като близо 80% от него е съсредоточено в района на Залива на Сан Франциско. Мащабът на инвестициите в изкуствен интелект през последните пет години е надхвърлил общото финансиране с рисков капитал в САЩ във всички сектори, взети заедно, между 2015 и 2019 г., което показва, че секторът постига експлозивен растеж.

„Инвестициите в изкуствен интелект преминаха от експериментална фаза към разгръщане в корпоративен мащаб“, коментира Колин Ясукочи, изпълнителен директор на Центъра за технологични анализи в CBRE. „Преходът вече значително засяга търсенето на офиси на пазари с установени технологични екосистеми и голям набор от инженерни таланти“, допълва той.

Възстановяването на наемната дейност от технологичните компании започва да подобрява по-широките фундаменти на офис пазара в редица градове. Делът на свободните площи в Манхатън и Сан Франциско намалява през последните две години, а нетното усвояване надхвърли 3% от общите офис наличности през 2025 г. Това ниво обикновено се свързва с периоди на силно нарастване на икономиката.

Голяма част от растежа остава съсредоточен в традиционни технологични хъбове като Силициевата долина, Сан Франциско, Манхатън, Бостън и Сиатъл, където обемите от офис площи, наети от технологични компании, са се удвоили между 2023 и 2025 г. Но по-нови пазари все повече се възползват от цикъла на растеж на изкуствения интелект, тъй като компаниите разширяват географското си присъствие.

Градове като Остин и Чикаго регистрираха нарастващи нива на наемна дейност от технологични компании през 2025 г., което показва, че търсенето надхвърля установените крайбрежни центрове в сектора.

Анализатори очакват тенденцията да продължи, тъй като компаниите за изкуствен интелект увеличават наемането на хора, разширяват изискванията си към инфраструктурата и се конкурират агресивно за висококвалифицирани технологични таланти.

„С продължаващия приток на капитали към изкуствения интелект и разширяването на работната сила още офис пазари вероятно ще участват в следващата фаза от цикъла на технологичен растеж", казва Ясукочи.