Страните от ЕС се договориха за търговското споразумение със САЩ

Европейският съюз постигна съгласие за прилагането на търговското споразумение със САЩ, успявайки да избегне заплахата на президента Доналд Тръмп за нови мита, ако процесът се проточи.

Преговарящите от Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия постигнаха компромис след повече от пет часа разговори по законодателство за прилагане на споразумението, постигнато миналото лято в голф курорта на Тръмп в Търнбери, Шотландия, съобщава Politico.

Съгласно това споразумение ЕС трябва да премахне митата върху американски промишлени и някои селскостопански стоки, докато Вашингтон трябваше да ограничи налозите върху повечето европейски износ до 15 процента. Блокът обаче забави обсъжданията си, след като през януари Тръмп заплаши да анексира Гренландия, а след това отново през февруари, след като Върховният съд на САЩ отмени голяма част от тарифната му програма.

„ЕС за пореден път демонстрира, че сме доста надежден търговски партньор, който спазва ангажиментите си“, каза председателят на ЕС по търговията Марош Шефчович, след като напусна залата за преговори.

След месеци вътрешни спорове в ЕС компромисът беше постигнат, след като Тръмп – разочарован от чакането – заплаши да наложи 25% мито върху европейски автомобили от 4 юли.

Тази ескалация рискуваше да тласне отново към криза трансатлантическите търговски отношения на стойност 1,7 трлн. евро годишно, точно когато шокът от доставките на енергоносители, причинен от конфликта в Близкия изток, натежава върху европейския икономически растеж.

Според окончателния текст на европейското споразумение, видян от Politico, ЕК може, по искане на ЕП или държава членка, да прекрати търговското споразумение, ако Вашингтон не намали митата върху европейските стоманени и алуминиеви продукти до края на 2026 г.

Американските мита върху стоманата и алуминия достигат до 50% съгласно документ, подписан от Тръмп през април, и много законодатели от ЕС се оплакаха, че този ход нарушава ограничението, договорено в Търнбери. Според споразумението, договорено рано в сряда, ЕК ще докладва на парламента и съвета за американските мита върху стоманата в края на тази година и ако установи, че САЩ не го спазват, ще прецени дали да прекрати споразумението.

Преговарящите добавиха т. нар. клауза за изтичане на срока на действие, според която споразумението ще изтече през декември 2029 г. - почти година след като Тръмп трябва да напусне Белия дом.

Текстът включва и предпазни клаузи, изискващи комисията да разследва, по собствена инициатива или по искане на поне три държави от ЕС, дали вносът представлява сериозна заплаха за местните индустрии. Това би могло да доведе до частично или пълно прекратяване на търговското споразумение.

Въпреки това, формулировката за анулиране на споразумението от Търнбери, ако САЩ отново заплашат териториалния суверенитет на ЕС – което Европейският парламент поиска, след като Тръмп заговори за анексирането на Гренландия – не беше включена.

Анонимен представител на ЕС, запознат с дискусиите, заяви, че страните членки са искали да изключат нетърговските елементи от споразумението.

Текстът сега отива за гласуване в Европейския парламент, очаквано по време на пленарната сесия от 15 до 18 юни в Страсбург.

Някои либерални и леви законодатели в Европарламента все още са враждебно настроени към търговското споразумение и предупредиха, че може да гласуват против постигнатия компромис.

От решаващо значение е, че той дава право на ЕК да се произнесе дали САЩ нарушават споразумението „Търнбери“ и оставя на изпълнителната власт на ЕС да реши дали да го суспендира. Версията на предложението, предпочетена от ЕП, би принудила комисията автоматично да суспендира споразумението в случай на нарушение.