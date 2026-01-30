Всички водещи икономики в Европа отбелязват растеж в края на 2025 г. въпреки търговските сътресения

Най-големите икономики в еврозоната са отбелязали растеж в края на миналата година, демонстрирайки устойчивост към търговските сътресения, предизвикани от американския президент Доналд Тръмп, предава Bloomberg.

Брутният вътрешен продукт (БВП) на Германия се е повишил с 0,3% през четвъртото тримесечие, отбелязвайки ръст за първи път от началото на 2025 г. и надминавайки първоначалните прогнози.

Испания, междувременно, отново се отличи с по-бърз от очаквания растеж от 0,8%. Франция и Италия отбелязаха ръст на икономиката от съответно 0,2% и 0,3%.

На този фон данните на Евростат сочат, че през четвъртото тримесечие брутният вътрешен продукт се е увеличил с 0,3% както в еврозоната, така и в целия Европейски съюз (ЕС) в сравнение с предходното тримесечие. За цялата 2025 г. той е нараснал с 1,5% в еврозоната и с 1,6% в ЕС.

Сред държавите членки, за които има данни за четвъртото тримесечие, Литва е отбелязала най-висок ръст в сравнение с предходното тримесечие в размер на 1,7%. Ирландия е единствената страна, която отбеляза спад в сравнение с предходното тримесечие – с 0,6%.

Континентът се представя добре, след като американският президент Доналд Тръмп повиши митата върху вноса миналата година, макар че отново е в готовност за нови ставки след последните търговски заплахи на държавния глава във връзка с апетитите му за завземане на Гренландия. Европа може поне да си отдъхне по отношение на инфлацията, която се стабилизира около целта на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2%.

Испанските власти съобщиха в петък, че потребителските цени в страната са се повишили с 2,5% спрямо януари миналата година – малко над очакванията на икономистите, макар че вероятно ценовият натиск ще се стабилизира през следващите месеци.

В Германия разходите на канцлера Фридрих Мерц за инфраструктура и отбрана водят до възстановяване, което трябва да набере скорост с напредването на годината, особено ако той успее да изпълни обещанията си да намали бюрокрацията и да повиши конкурентоспособността. Правителството прогнозира, че растежът ще достигне 1% през тази година - напредък за страна, която едва избегна тройна рецесия през 2025 г.

Бизнесът обаче може да се нуждае от повече убеждаване. Доверието остава ниско и макар търговското споразумение между Европа и Индия да отваря нови пътища за износ, то може да предизвика гнева на Тръмп.

Испанската икономика от няколко години изпреварва останалите, подпомогната от процъфтяващия туризъм и имиграцията. Последният ѝ успех в растежа е подхранван от потреблението на домакинствата, според статистическата служба.

За Франция втората половина на 2025 г. беше помрачена от поредния срив на правителството и спорове относно увеличаването на данъците и съкращаването на разходите, необходими за овладяване на огромния бюджетен дефицит. Инвестициите през четвъртото тримесечие обаче са се увеличили с 0,2%, а растежът на потребителските разходи се е ускорил до 0,3%. За 2025 г. БВП е нараснал с 0,9% - в съответствие с темповете, на които правителството разчиташе в бюджетните си планове.

Финансовият министър Ролан Лескюр заяви след публикуването на данните, че устойчивостта е добър знак за тази година.

„Бизнесът се възстанови през 2025 г. благодарение на инвестициите и износа“, заяви той пред телевизия TF1. „Надявам се, че през 2026 г. ще постигнем поне 1% растеж, както очакваме.“

Тревожни данни за пазара на труда в Германия

Отделни данни от днес показаха, че броят на безработните в Германия е преминал границата от 3 млн. в началото на 2026 г. и е достигнал 12-годишен връх. Според икономистите това отразява забавянето на пазара на труда в резултат на икономическата стагнация през предходните години.

Прагът е достигнат в сезонно некоригирани стойности, с увеличение на броя на безработните от 177 хил. до 3,08 млн. души Равнището на безработицата се е увеличило с 0,4 процентни пункта до 6,6%.

Въпреки това, като се отчитат сезонните тенденции, броят на безработните е останал без промяна в сравнение с предходния месец.