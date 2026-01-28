Германия се готви да се върне към растежа, но по възстановяването има още работа

Германското правителство очаква най-голямата икономика в Европа да излезе от тригодишна си стагнация през 2026 г., но силната зависимост от държавните разходи показва, че е необходима още работа за едно по-широкообхватно възстановяване .

Според актуализираната прогноза, публикувана от министерството на икономиката в Берлин и цитирана от Bloomberg, се очаква брутният вътрешен продукт (БВП) на страната да се увеличи с 1% тази година и с 1,3% през 2027 г. Прогнозите като цяло са в съответствие с тези на други институции като Международния валутен фонд (МВФ), но отбелязват леко понижение спрямо октомврийските очаквания за съответно 1,3% и 1,4%.

Очакваният подем ще бъде подкрепен от държавните инвестиции за стотици милиарди евро за инфраструктура и основен ремонт на въоръжените сили, става ясно от съобщението.

БВП на Германия - годишно изменение и прогнозни стойности. Графика: Bloomberg LP

Заедно с данъчните стимули за инвестиции и други реформи, приети от управляващата коалиция на канцлера Фридрих Мерц, разходите в публичния сектор ще представляват около две трети от растежа тази година, съобщи министерството.

Според министъра на икономиката Катерина Райхе основа за по предпазливата оценка е това, че подкрепата от икономическите и фискални мерки на правителството „не се е материализирала толкова бързо и в мащаба, който очаквахме“.

От доклада на ведомството става ясно също, че американските мита от миналата година продължават да тежат върху световната икономика. В същото време Германия се очаква да загуби още от световния си пазарен дял въпреки силния износ в рамките на ЕС.

През миналата година геополитическата несигурност, фрагментирането в търговията и нарастващия протекционизъм са засегнали експортно ориентираните германски производители, става ясно още от заключенията.

Паралелно с това очакваното икономическо възстановяване, водено основно от фискалните стимули, не трябва да скрива факта, че прогнозите за структурен растеж остават значително отслабени, се казва още.

Възстановяването на растежа е ключов фактор за привличането на избиратели към водещите партии в управляващата коалиция и отнемането им от крайнодясната „Алтернатива за Германия“.

Канцлерът Фридрих Мерц отхвърля възможности за сътрудничество с партията и се закани да намали подкрепата за нея включително чрез въвеждане на по-строги правила за имиграция и даване на убежище.

Хелена Мелникова, управляващ директор на индустриалното лоби DIHK, приветства завръщането на Германия към разширяването, но подчерта, че икономиката все още расте „твърде бавно“.

„Това е извънредно ясно и при сравнение на международно ниво“, посочва Мелникова, като отбелязва, че от 2019 г. насам световната икономика е нараснала с 19%, САЩ с 15%, а Италия с 6%, докато Германия не е регистрирала „практически никакъв растеж“ през този период.