Мерц има ясно послание за германците: Работете повече, не бъдете мързеливи

Германският канцлер Фридрих Мерц е започнал рискована политическа битка с работещите в Германия около 46 млн. души.

Посланието му накратко е: Не бъдете толкова мързеливи.

Германците не работят достатъчно часове и си вземат твърде много болнични, което възпрепятства икономическия растеж, твърди Мерц през последните седмици, пише Politico в материал.

Това не е най-целесъобразното политическо послание в ключова година на регионални избори дори в страна, чиято традиционна представа за самата себе си възхвалява усърдието и упоритата работа като морални императиви.

Призивът на Мерц към хората да работят по-усърдно идва в момент на активна борба за съживяването на стагниращата германска икономика и пазарно ориентирани политики за повишаване на конкурентоспособността – отчасти чрез справяне с недостига на квалифицирана работна ръка – у дома и в целия ЕС. Но това се случва и в политически чувствителен момент преди поредица от регионални избори, които се разглеждат като ключов тест за настроенията в страната. В същото време собствената партия на Мерц - християндемократите, се бори да отблъсне надигащата се крайна десница.

Това не попречи на канцлера да използва почти укорителен тон спрямо германците, заради това, че не работят повече и не достатъчно усърдно.

„Общата производителност на нашата национална икономика не е достатъчно висока“, каза Мерц по време на неотдавнашна реч пред индустриални групи в Източна Германия, посочвайки работата на непълно работно време като проблем. „Казано още по-директно: балансът между работа и личен живот и четиридневна работна седмица няма да са достатъчни, за да поддържаме сегашното ниво на просперитет на страната ни в бъдеще, поради което трябва да работим по-усилено“, заяви той.

По време на скорошно предизборно мероприятие в югозападната провинция Баден-Вюртемберг, където консерваторите имат едноцифрена процентна преднина в анкетите преди вота на 8 март, Мерц осъди броя на болничните дни, които работещите германци средно вземат – близо три седмици годишно, каза той, което е доста над средното за ЕС.

„Наистина ли е така? Наистина ли е необходимо?“, каза Мерц със стиснат юмрук. „Може ли да поговорим за това как бихме могли да създадем по-добри стимули, за да насърчим хората да работят, вместо да вземат болнични, когато са болни?“, попита той. Мерц добави още: „В тази Федерална република Германия трябва да постигнем заедно по-високи икономически резултати, отколкото постигаме в момента“.

„Начин на живот на непълно работно време“

Германците се нареждат близо до дъното на ЕС – две позиции преди последната – по средно изработени часове седмично, според последните данни, събрани от статистическата агенция на страната.

До голяма степен това е така, защото делът на германските работници на непълно работно време, е рекордно висок. Консерваторите на Мерц наскоро предложиха мярка за увеличаване на общото работно време чрез прекратяване на законното право на работа на непълно работно време, освен ако служителят няма специална причина, като например задължения за грижи за деца или продължаващо образование.

Предложената промяна разгневи много германци, възприели я като предупредителен тон. Много германки, които работят на непълно работно време много по-често от мъжете, се почувстваха особено засегнати.

Може ли да поговорим за това как бихме могли да създадем по-добри стимули, за да насърчим хората да работят, вместо да вземат болнични, когато са болни? Фридрих Мерц

Политическите щети за Мерц и неговите консерватори изглеждат значителни. Две трети от германците се противопоставят на предложението на неговия Християндемократически съюз (ХДС) да се ограничи работата на непълно работно време, според сравнителното проучване на ARD-DeutschlandTrend.

По-важно за Мерц е, че неговите консерватори губят точки по основния за тях въпрос: икономиката. Само 31% от анкетираните германци казват, че се доверяват на консерваторите на канцлера за подобряване на икономиката. Това все още е по-добро представяне спрямо другите партии, но е с 6 процентни пункта по-малко от миналата година – изравнявайки се с най-ниския икономически рейтинг на консерваторите в историята.

Така че не е изненада решението на партията по-рано този месец да премахне фразата „начин на живот на непълно работно време“ от предложението си за увеличаване на работното време, което ще бъде разгледано на партийна конференция в края на февруари.

Гърция като модел?

Начело на списъка със страни с най-много изработени часове в ЕС е Гърция – държава, чието население мнозина германски консерватори определяха като мързеливо по време на европейската дългова криза преди десетилетие. Сега Мерц използва Гърция като един вид модел, въпреки че продуктивността на труда в Германия остава далеч по-висока.

По време на посещение на консервативния гръцки премиер Кириакос Мицотакис в Берлин миналата година Мерц похвали Атина за дерегулирането на пазара на труда, което позволи шестдневна работна седмица. „Препоръчвам на всеки в Германия, който смята, че е ужасно и неразумно да работи 40 часа седмично... да погледне Гърция“, каза Мерц. „Със сигурност можем да научим нещо от Гърция в това отношение“, допълни той.

Но предвид ожесточената германска съпротива срещу подобни предложения – и факта, че Мерц управлява в коалиция с лявоцентристката Социалдемократическа партия (ГСДП), която защитава настоящите регулации на пазара на труда – канцлерът разполага с малко възможни незабавни решения за хроничния недостиг на квалифицирана работна ръка в страната и стагниращата производителност.

Всъщност по-неотложният проблем на Мерц може да не е избягващият работа електорат, а по-скоро нарастващият недостиг на работни места в индустриалния сектор, който дълго време движеше експортно ориентираната икономика на страната. Нивото на безработица в Германия наскоро надхвърли границата от 3 млн. души, достигайки 12-годишен връх.

„Вече взехме решения за много мерки, за да помогнем на икономиката“, каза Мерц в публикация в X след появата на данните. „Но това не е достатъчно“, категоричен бе той.