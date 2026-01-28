Мерц иска да засили конкурентоспособността на Европа на фона на отслабващия долар

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че следи отблизо отслабващия долар и е обезпокоен от натиска, който това ще окаже върху експортно ориентираната икономика на Германия.

„Ще трябва да се утвърдим в световен мащаб в ситуация на слаб долар и силно евро“, заяви Мерц пред журналисти в Берлин, цитиран от Bloomberg. „Трябва да станем по-конкурентоспособни и по-силни, особено като се имат предвид валутните курсове“, добавя той.

Единната европейска валута премина през внимателно наблюдаваното ниво от 1,20 долара по-рано тази седмица, водена главно от отслабването на долара. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред журналисти в Айова във вторник, че е доволен от скорошния спад на долара, което е помогнало на валутата да достигне най-ниското си ниво от началото на 2022 г.

Неговите коментари допълнително засилиха и без това най-дълбокия спад на долара, откакто въвеждането на митата миналата пролет доведе до срив на пазарите, разпалвайки опасения, че хаотичните промени в политиката на Тръмп ще накарат чуждестранните инвеститори да се отдръпнат от САЩ.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт се опита да потуши опасенията, като представи политика на силен долар и предизвика широко възстановяване на американската валута.

Еврото се е повишило с над 2% спрямо долара през последните две седмици. Покачването привлече вниманието на представителите на Европейската централна банка (ЕЦБ), които са загрижени, че по-силната валута ще навреди на растежа и ще охлади инфлацията, която вече е на път да падне под целта от 2% тази година.

„От доста време наблюдавам с безпокойство развитието на валутните курсове“, заяви междувременно Мерц. „Курса на долара представлява значителна допълнителна тежест за германската експортна индустрия“, подчертава канцлерът.

Членът на Управителния съвет на ЕЦБ Франсоа Волроа дьо Гало заяви по-рано, че регулаторът ще вземе предвид въздействието на поскъпващото евро при определянето на паричната политика. Във вторник управителят на австрийската централна банка Мартин Кохер заяви, че ЕЦБ трябва да следи за това дали еврото отбелязва допълнителни ръстове спрямо долара.