Песимизмът около щатския долар тласна цената на алуминия до четиригодишен връх

Цената на алуминия достигна най-високото си ниво за почти четири години, а другите неблагородни метали също поскъпнаха, след като американският президент Доналд Тръмп не показа тревога от рязкото поевтиняване на долара, предава Bloomberg.

На въпроса какво мисли за слабостта на долара, държавният глава отговори пред репортери, че валутата „се справя чудесно“, което допринесе за засилването на мечите настроения по отношение на американските пари. Доларовият индекс се срина с почти 3% в четирите сесии до вторник, което направи суровините, ценообразувани в тази валута, по-евтини за много купувачи.

Така към 9:00 ч. българско време алуминият поскъпва с 2,9% до 3300 долара за тон в Лондон - най-високото му ниво от април 2022 г.

Неблагородните метали започнаха силно 2026 г. Освен от слабостта на долара, предизвикана от непредсказуемата политика на Тръмп и атаките му срещу Федералния резерв, те се възползваха и от преминаването към физически активи. Това движение бе стимулирано от т. нар. търговията на обезценяването, при която инвеститорите се оттеглят от валутите и държавните облигации поради опасения от фискални дефицити, а ограниченията в предлагането също помогнаха на някои метали.

Такъв е случаят с алуминия: Китай има ограничение на капацитета на металургичните заводи и все още не е ясно колко бързо производителите в останалата част на света могат да увеличат добива, за да задоволят нарастващото търсене в резултат на енергийната трансформация.

На този фон Goldman Sachs повиши прогнозите си за алуминия. Банката, която е една от най-песимистично настроените по отношение на метала през последните месеци, предвижда средна цена от 3150 долара за тон през първата половина на годината, което е повишение от предходната оценка за 2575 долара, но все още под текущите цени.

Въпреки това Трина Чен, един от ръководителите на отдела за проучвания на акции в Goldman, предупреди, че възстановяването на цените на основните метали е изложено на риск поради забавянето на потреблението в производството, особено в Китай. „Наблюдаваме известно отстъпление в търсенето“, заяви тя в интервю за Bloomberg.

По-рано днес цената на златото достигна ново рекордно високо ниво от над 5200 долара за тройунция, също подхранено от слабостта на американския долар и бягството от държавните облигации и валути. Благородният метал поскъпна с 1,3% в сряда, след като стойността му скочи с 3,4% в предходната сесия, което е най-голямото еднодневно повишение от април насам.