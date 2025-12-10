Аспен е най-скъпият зимен курорт в света за покупка на имот за пета поредна година

Американският зимен курорт Аспен запазва мястото си на върха в класацията на най-скъпите планински курорти в света за покупка на имот за пета поредна година, съобщава консултантската компания Savills.

Средните офертни цени на луксозните жилищни имоти там надхвърлят 35 хил. евро на кв. м. Вал Д’Изер във Франция се нарежда на второ място с цени, достигащи 32 хил. евро на квадрат. На трето място е Гщаад в Швейцария с 30 700 евро на кв. м, като се изкачва от шесто място миналата година, сочат данните на консултантската компания.

От първото публикуване на доклада на Savills за най-скъпите зимни курорти преди 20 години средните цени на първокласните имоти в курортите, включени в допитването, са нараснали със 150%. Швейцария остава най-стабилният пазар с ръст на цените от 7% през миналата година и с 94% за 20 години.

САЩ показват динамично развитие, като цените са се повишили с 228% през последните две десетилетия. Франция отбелязва спад от 10% на годишна база, но повишение със 197% за 20 години, съобщава Люси Хануш, директор на отдел „Маркетинг“ в Savills.

Австрия е била изправена пред трудности със спад от 11% през миналата година, но дългосрочният растеж остава силен с 95% за 20 години.

По отношение на пазара на ултралуксозни имоти в ски курортите Аспен запазва първото си място за седма поредна година със средни офертни цени, достигащи 68 900 евро на кв. м. Швейцарските курорти заемат половината от местата в топ десет. Гщаад се представя най-добре със средни цени на ултралуксозните имоти от 51 500 долра на кв. м. Френските курорти заемат една трета от местата в класацията, като най-добре представящият се курорт е Вал Д’Изер, който е на второ място в общата класация с цени от 52 100 евро, следван от Куршевел 1850 с 42 600 евро на квадрат.

Климатът променя правилата – кой може да задържи снега?

Тъй като променливостта на климата се засилва устойчивостта на планинските дестинации става все по-важна. Докато сезон 2024/2025 донесе над средното количество сняг в някои области, други се бореха с продължителна липса на сняг. В индекса на Savills за устойчивост на ски курортите Вейл в щата Колорадо е на първо място тази година, следван от Зермат, Вал д’Изер, Аспен и италианския Бреул-Червиния. Тези дестинации се възползват от комбинацията от голяма надморска височина, географска положение и възможност да поддържат надеждни условия за каране на ски.

Сред курортите, които се изчакват най-много в класацията, е Мон Тремблан в Канада, който се придвижва с 26 места до 17-о място благодарение на изключително благоприятните условия. За сметка на това швейцарските курорти като Гщаад, Сейнт Мориц и Кранс Монтана отбелязват значителен спад. Гщаад губи 35 места поради значителния спад снеговалежите – от 1100 см до едва 335 см. Френските курорти, от друга страна, са се радвали на силен сезон. Вал Торенс, Ла План и Тин са се възползвали от снега в края на сезона. Вал Д’Изер е имал изключително успешна година, като попада в топ три благодарение на снеговалежи от 934 см.

„С наближаването на Зимните олимпийски игри през 2026 г. вниманието се насочва към Кортина д’Ампецо. Ще има достатъчно сняг за състезанията, но дългосрочните перспективи са по-неблагоприятни“, отбелязва Люси Хануш.