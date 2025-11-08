Швейцарски курорти са с най-скъпите и най-бързо поскъпващи имоти в Алпите

За мнозина Алпите ка мечтана дестинация, известна със ски през зимата и планинско катерене през лятото, пише Euronews.

Широката популярност на прочутите върхове в Европа спомага за поддържането на силен имотен пазар, който продължава да се представя по-добре от тенденциите на по-широкия пазар на луксозни имоти.

Индексът на алпийските имоти, съставен от консултантската компания Knight Frank в нов доклад, е нараснал с 3,3% на годишна база към юни 2025 г. Той проследява промените в цените на жилищните имоти на най-привлекателните алпийски локации.

През последните пет години индексът е нараснал с 23%, „което показва нова ера в алпийския начин на живот“, отбелязва консултантската компания. Според нея това се дължи на повишеното търсене през цялата година, разпространението на дистанционната работа и нарастващия интерес към постоянен живот в планината.

Швейцарският курорт Андермат оглавява индекса на Knight Frank с годишен ръст на цените на имотите от 14,6%. „В Швейцария правните ограничения играят основна роля“, коментира Кейт Евърет-Алън, ръководител на анализите на жилищния пазар в Европа в Knight Frank.

„Регулациите Lex Weber и Lex Koller строго ограничават чуждестранната собственост и продажбите на втори домове в повечето курорти, което създава изкуствен недостиг, подкрепящ високите цени в утвърдените дестинации“, допълва тя.

Законът Lex Weber постановява, че ваканционните жилища във всяка община не трябва да надвишават 20% от общия жилищен фонд с цел да се предпазят швейцарските градове от свръхтуризъм. Законът Lex Koller, който е подобна инициатива, ограничава чуждестранната собственост върху имоти в Швейцария, като не позволява на граждани, които не са швейцарци, да купуват определени видове имоти.

Благодарение на специални държавни споразумения Андермат всъщност е освободен от тези две ограничения, което засилва международния интерес към имотите в района. „Годишният ръст от 14,6% в Андермат се дължи пряко на освобождаването му от тези ограничения, което позволява ново строителство и чуждестранни инвестиции“, отбелязва Евърет-Алън.

Друг швейцарски град, Давос, е на второ място в индекса на Knight Frank с годишен ръст на цените от 10,5%, въпреки че не е освободен от регулациите на Weber и Koller.

В топ десет на алпийските градове с най-голям годишен ръст на цените на имотите попадат още Кортина в Италия, Сейнт Мориц в Швейцария, Мерибел във Франция, Гщаад в Швейцария, Алп д’Уе във Франция, Вилар сюр Олон в Швейцария, Клостерс в Швейцария и Вал Торан във Франция.

Евърет-Алън отбелязва, че стабилната валута на Швейцария, силната икономика и първокласен начин на живот създават устойчво международно търсене, особено от купувачи, които търсят активи убежище и луксозен начин на живот.

Италианскят град Кортина д’Ампецо също отчита значителен ръст на цените, като заема трето място в индекса. Предстоящите Зимни олимпийски игри през 2026 г. подкрепят пазара в Кортина, като цените са се повишили 10% на годишна база, сочи докладът.

Ръстът е по-силен в Швейцария, отколкото във Франция

Френските курорти отчитат по-стабилни ръстове на цените от градовете в топ три, като Мерибел отбелязва покачване от 7,1%, колкото и швейцарският град Сейнт Мориц, а в Алп д’Уе цените са се повишили с 5,7% за година. Цените на имотите в редица френски алпийски градове и села даже са се понижили. В Межев се отчита най-голям годишен спад от 4,3%, а други курорти като Морзин отбелязват по-леки понижения.

Макар че общият индекс на алпийските имоти нараства с 3,3% спрямо същия период на миналата година, швейцарският пазар се представя по-силно със среден годишен ръст от 5% спрямо 1,2% за Франция. Като се анализират промените в цените през последно време, Евърет-Алън подчертава, че ръстът след пандемията е бил аномалия, а не продължение на дълготрайни тенденции.

„Мнозина очакваха търсенето на имоти в планините и на пространства на открито, дължащо се на пандемията, да отслабне, но то се запазва вече пет години, което показва по-фундаментална промяна в приоритетите на купувачите“, отчита тя.

Цените на имотите в Алпите варират значително

Цените на луксозните жилища в Алпите варират от 9300 евро на кв. м в Морзин до 47 300 евро в Гщаад към юни 2025 г. Средната цена в 26-те изследвани курорта достига 19 675 евро на кв. м.

Водещи са курорти в Швейцария, а френският Куршевел е единственият нешвейцарски курорт, който попада в топ пет. Сейнт Мориц е на второ място по най-високи средни цени на имотите на квадратен метър с 38 400 евро, следван от Куршевел с 33 900 евро. Топ пет допълват Вербие и Зермат със, съответно, 33 700 и 26 700 евро на кв. м.

Редица фактори обусляват различията в цените, като различно търсене и предлагане, различни регулации. Евърет-Алън отбелязва, че достъпността и наемният потенциал са основни двигатели на френските пазари. Курорти на един час път от летището в Женева, като Шамони, Межев и Морзин, се радват на по-високи цени поради лесния достъп за международните купувачи и силното търсене на краткосрочни наеми от посетители за почивните дни.

Инвестициите в инфраструктура също влияят значително върху цените. Курорти, които имат модерни лифтове, големи възможности за изкуствен сняг и развити целогодишни удобства като планинско колоездене, катерене и спа центрове, често се представят по-добре.

Три четвърти от милионерите обмислят да живеят целогодишно в Алпите

Според доклада 73% от хората с много високо нетно богатство, участвали в допитване, вече обмислят да живеят целогодишно в Алпите. Тази категория включва хората с нетно богатство от 1 млн. долара или повече. Желанието за преместване е свързано основно с гъвкавата работа и възобновеното внимание към благосъстоянието, природата и общността“, отбелязва Knight Frank.

Според доклада 44% от хората с много високо нетно богатство се целят към жилища на цена под 2 млн. евро, което според консултантската компания показва, че Алпите не са само за купувачи с ултрависоко нетно състояние.