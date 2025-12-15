Wall Street отваря с ръстове и надежда за наситена с позитивни данни седмица*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва с ръстове, докато инвеститорите се подготвят за поредица от данни за икономиката на САЩ тази седмица, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,4%. Широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 0,5%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,6%.

Тези движения се случват, след като S&P 500 и Nasdaq Composite отчетоха спадове през изминалата седмица след поевтиняването на акциите на Oracle и Broadcom и отдалечаването на инвеститорския интерес от изкуствения интелект (AI). S&P 500 загуби 0,6% за седмицата, докато Nasdaq се понижи с 1,7%. Dow Jones, който е по-слабо изложен на технологии и AI в сравнение с другите два бенчмарка, се повиши с 1,1%.

Акциите на Oracle поевтиняха с 12,7% за седмицата, а тези на Broadcom - с над 7%. Технологичният сектор на S&P 500 отчете спад от 2,3%.

Порой от забавени данни ще предостави на трейдърите и централните банкери дългоочакван поглед върху пазара на труда в САЩ и по-широката икономика.

След решението на Фед от сряда да понижи лихвените проценти докладът за заетостта през ноември, който ще бъде публикуван във вторник, ще започне да оформя перспективите за разходите по заемите през 2026 г.

Икономистите прогнозират увеличение на заетостта с 50 хил. души и равнище на безработица от 4,5% в съответствие със забавен, но не рязко влошаващ се пазар на труда.

Докладът ще включва и оценка за заетостта през октомври - данни, забавени заради най-дългото спиране на работата на американската администрация в историята поради изтичане на финансирането.

Последиците от бюджетната парализа засегнаха и друг ключов икономически показател - индекса на потребителските цени (CPI). Докладът за CPI за ноември, който ще бъде публикуван в четвъртък, няма да съдържа месечни промени за повечето ценови категории, включително общия индекс и базисния показател, който не включва волатилните цени на храните и енергоносителите.

САЩ ще публикуват и данни за продажбите на дребно през октомври. Без автомобилите и горивата икономистите очакват ускоряване на продажбите, което би подсказало стабилно потребителско търсене в началото на четвъртото тримесечие.

Сред представителите на Фед с планирани изявления тази седмица са председателят на клона в Ню Йорк Джон Уилямс, Рафаел Бостик от Атланта и членовете на Управителния съвет Стивън Миран и Кристофър Уолър.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,159%, а тази по 30-годишните - до 4,827%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,18% до 98,218 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,39% до 60,88 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,5% до 57,15 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,68 на сто и се търгува на цена от 4357,9 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:50 ч. българско време.