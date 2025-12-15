IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна Лукойл

Илия Левков: Пазарните тенденции показаха, че електромобилът няма алтернатива

Връщането към дизелови и бензинови автомобили ще осигури глътка въздух на традиционните автомобилни марки, смята председателят на Индустриален клъстер "Електромобили"

20:30 | 15.12.25 г. 6
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Възможността за отмяна на забраната за продажба на нови дизелови и бензинови автомобили е интересно развитие. Идеята това ограничение да се въведе от 2035 г. беше прекалено крайна. Сега това е опит да се даде шанс на европейските производители да излязат от незавидното си положение, в което се намират спрямо китайските електромобилни марки. Това каза Илия Левков, председател на Индустриален клъстер "Електромобили", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му продажбите на нови коли следват интересни трендове. Например, преди няколко месеца американският президент Доналд Тръмп се закани да спре субсидиите за покупка на електромобили, което стимулира търсенето преди изтичането на федералната помощ на 30 септември.

„Връщането обратно към дизелови и бензинови автомобили ще осигури глътка въздух на последните мохикани да излязат от „зоната на здрача“, коментира Левков.

Според него двигателите с вътрешно горене са достигнали своя максимум. Електрическото задвижване няма алтернатива. „Виждаме добри инициативи от страна на европейски компании като Volkswagen“, посочва гостът.

Заради високите цени на европейското производство не е конкурентоспособно. Китайските производители купуват цели компании или тепърва влизат в Европа с нови производства и създаване на мрежа от дилърства и сервизи, изтъква Левков.

Бъдеще, в което има само електрически автомобили, е възможно, смята експертът. Ще има някакъв хибриден вариант, но той ще бъде временен. В момента, в който бъде достигнат пробив в батериите, който ще осигури пробег от 1000-1200 километра, това ще прекрати живота на двигателите с вътрешно горене, категоричен е Левков.

По думите му, ако отлагането на забраната за продажба на конвенционални автомобили се осъществи, това може да забави Китай, но няма да спре инвазията на китайските марки. През следващите години инвестициите ще бъдат в развойната дейност и търсенето на различни начини за производство на енергия.

„Ще виждаме все повече и повече по-малки и по-мощни електрически двигатели. Играта за двигателите с вътрешно горене е приключила“, категоричен е Левков.

Електричеството в момента е без акциз. Вероятно тук ще има някаква промяна в регулацията. Временните стимули, които различните държави в Европа въведоха, започват да спират. Левков посочи, че в Норвегия вече няма стимули, но продажбите на електромобили продължават да растат. Предстоят редица промени, включително в Германия и Франция.

Според Левков, автомобилната индустрия изпраща успешна година. Това важи не само за производителите, но и за потребителите. Големите компании електрифицират своите автопаркове.

В момента много таксиметрови компании търсят варианти да се насочат към електрическата мобилност. Според Левков тази информация води до извода, че вече и големите компании, пазара и потребителите виждат, че електромобилът няма алтернатива.

Левков смята, че големите европейски компании трябва да вземат спешни мерки, за да оцелеят в тази борба. „Ако не вземат мерки и правилните решения да преструктурират производството си, ще изгубят войната“, прогнозира гостът.

Целия разговор може да намерите на сайта на Bloomberg TV Bulgaria.

Последна актуализация: 18:43 | 15.12.25 г.
Илия Левков китайски автомобилни компании европейска автомобилна индустрия европейски автомобилен пазар електромобили
Коментари

6
rate up comment 0 rate down comment 0
khao
преди 1 час
До: evlogi Нали проблема ти е високия разход докато теглиш каравана... така или иначе я теглиш! Или ти просто си мрънкаш без да си теглил някога каравана? Каравана с електромотори и батерии + соларен панел на тавана, тока от батериите може да го ползваш и за печката и за лампите и тнт. Плюс това караваната може и сама да маневрира, за лошите шофьори. Всъщност продукта наистина е страхотен! На конвенционалната носиш генератор... иначе като идеш за риба край язовира, ток от къде?
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 1 rate down comment 2
evlogi
преди 2 часа
До: khao Мда, прекрасен продукт, мъкнеш си каравана , за да мъкнеш батерия.Сигурно и дизелов генератор ще и добавят, че да удължат пробега.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 0 rate down comment 1
khao
преди 2 часа
До: evlogi изяж се ексел, вече има каравани с батерия... :D:D ... и така ти се вдига пробега
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 0 rate down comment 2
evlogi
преди 2 часа
Възможно е и да стане така, но няма да е скоро.Масовият среден електрически автомобил все още е доста посредствен продукт.В масовия случай минават по 400-450 км в смесен цикъл, които при над 120 км/ч на магистралата пада до 300-350 км..Пък ако се налага да теглиш нещо, каравана или лодка, направо ги забравете.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 5 rate down comment 5
cyclop
преди 4 часа
"забраната за продажба на нови дизелови и бензинови автомобили" -и защо е тази забрана, като електромобилчетата на батерии са толкова СТРАХОТНИ ВЕЛИКОЛЕПНИ НЕЗАМЕНИМИ И СЪВЪРШЕНИ, че хората сами ги предпочитат и се отказват масово от двигателите с вътрешно горене - ОПА, момент, реалността се намеси
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 4 rate down comment 7
cyclop
преди 4 часа
Електромобилът няма алтернатива като непълноценен и скъп заместител на автомобилите с двигател. Електромобилът е наистина най-непрактичната и безсмислена опция за замяна на нормален автомобил с двигател. Не е случайно, че дори с всички "стимули" и принуждения, масово купувачите се отдръпват от електромобилите-играчки и се завръщат към пълноценните и адекватни автомобили с двигател. *** го разбери
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
