Илия Левков: Пазарните тенденции показаха, че електромобилът няма алтернатива

Възможността за отмяна на забраната за продажба на нови дизелови и бензинови автомобили е интересно развитие. Идеята това ограничение да се въведе от 2035 г. беше прекалено крайна. Сега това е опит да се даде шанс на европейските производители да излязат от незавидното си положение, в което се намират спрямо китайските електромобилни марки. Това каза Илия Левков, председател на Индустриален клъстер "Електромобили", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му продажбите на нови коли следват интересни трендове. Например, преди няколко месеца американският президент Доналд Тръмп се закани да спре субсидиите за покупка на електромобили, което стимулира търсенето преди изтичането на федералната помощ на 30 септември.

„Връщането обратно към дизелови и бензинови автомобили ще осигури глътка въздух на последните мохикани да излязат от „зоната на здрача“, коментира Левков.

Според него двигателите с вътрешно горене са достигнали своя максимум. Електрическото задвижване няма алтернатива. „Виждаме добри инициативи от страна на европейски компании като Volkswagen“, посочва гостът.

Заради високите цени на европейското производство не е конкурентоспособно. Китайските производители купуват цели компании или тепърва влизат в Европа с нови производства и създаване на мрежа от дилърства и сервизи, изтъква Левков.

Бъдеще, в което има само електрически автомобили, е възможно, смята експертът. Ще има някакъв хибриден вариант, но той ще бъде временен. В момента, в който бъде достигнат пробив в батериите, който ще осигури пробег от 1000-1200 километра, това ще прекрати живота на двигателите с вътрешно горене, категоричен е Левков.

По думите му, ако отлагането на забраната за продажба на конвенционални автомобили се осъществи, това може да забави Китай, но няма да спре инвазията на китайските марки. През следващите години инвестициите ще бъдат в развойната дейност и търсенето на различни начини за производство на енергия.

„Ще виждаме все повече и повече по-малки и по-мощни електрически двигатели. Играта за двигателите с вътрешно горене е приключила“, категоричен е Левков.

Електричеството в момента е без акциз. Вероятно тук ще има някаква промяна в регулацията. Временните стимули, които различните държави в Европа въведоха, започват да спират. Левков посочи, че в Норвегия вече няма стимули, но продажбите на електромобили продължават да растат. Предстоят редица промени, включително в Германия и Франция.

Според Левков, автомобилната индустрия изпраща успешна година. Това важи не само за производителите, но и за потребителите. Големите компании електрифицират своите автопаркове.

В момента много таксиметрови компании търсят варианти да се насочат към електрическата мобилност. Според Левков тази информация води до извода, че вече и големите компании, пазара и потребителите виждат, че електромобилът няма алтернатива.

Левков смята, че големите европейски компании трябва да вземат спешни мерки, за да оцелеят в тази борба. „Ако не вземат мерки и правилните решения да преструктурират производството си, ще изгубят войната“, прогнозира гостът.

