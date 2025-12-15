Несигурността около изкуствения интелект оцвети щатските индекси в червено

Основните щатски борсови индекси приключват първата сесия за седмицата с понижения, като акциите на компаниите от сектора на изкуствения интелект остават притиснати от страховете сред инвеститорите, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 0,09% до 48 416,56 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете спад от 0,16 на сто до 6816,51 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записа понижение от 0,59% до 23 057,41 пункта.

Редица акции на компании за изкуствен интелект поевтиняха. Цената на книжата на Broadcom и Oracle се понижи съответно с над 5% и с около 2 на сто.

Вместо това инвеститорите се насочиха към области, по-чувствителни към икономиката, като например потребителските стоки и промишлеността. Те също така увеличиха инвестициите си в акции на компании в здравния сектор.

„Сякаш всички мразят търговията с изкуствен интелект в момента. Няма съмнение в това“, изтъква Дейвид Вагнер, ръководител на отдела за акции в Aptus Capital Advisors.

Въпреки това, според него, пазарът ще продължи да залага на този сектор, докато компаниите отчитат някакъв ръст на приходите.

В краткосрочен план Вагнер не е твърде притеснен за представянето на пазара като цяло, казвайки, че спадовете могат да бъдат „здравословни“ и „нормални“.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 15 декември.

Икономическите данни биха могли да зададат тона на пазара тази седмица. Данните за заетостта извън селското стопанство през ноември ще бъдат публикувани във вторник, заедно с данните за продажбите на дребно през октомври. Тези доклади бяха забавени поради спирането на работата на правителството на САЩ през есента.

Икономисти, анкетирани от FactSet, очакват данните за заетостта извън селското стопанство за ноември да покажат увеличение от 40 000 спрямо предходния месец, което би отбелязало значителен спад спрямо 119-те хиляди работни места, добавени през септември.

Индексът на потребителските цени за ноември ще бъде публикуван по-късно през седмицата в четвъртък.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 4,18% и 4,852 на сто.

Доларовият индекс записа спад от 0,1% до 98,29 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижи с 1,21% до 60,38 долара за барел, а тази на американския лек петрол WTI отчете спад от 1,38% до 56,65 долара за барел.

Златото поскъпна с 0,14% до 4334,7 долара за тройунция.