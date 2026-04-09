ЕК: Рискът от стагфлация остава въпреки примирието между САЩ и Иран

Европа все още е изложена на риск от нисък растеж и ускоряваща се инфлация, дори и след временното примирие във войната на САЩ и Израел в Иран. Това предупреди еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис пред Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент (ЕП), цитиран от Bloomberg.

„Дългосрочните перспективи остават помрачени от дълбоката несигурност“, посочи той. „Европейската икономика остава изложена на риск от стагфлационен шок“, добави еврокомисарят.

Европейската комисия (ЕК) се готви да понижи прогнозата си за брутния вътрешен продукт (БВП) и да повиши оценките за инфлацията за 2026 г. и 2027 г., тъй като последиците от конфликта в Близкия изток се отразяват на световната икономика.

По-рано тази седмица САЩ и Иран се договориха за двуседмично примирие, за да се опитат да постигнат по-широко споразумение за прекратяване на военните действия. Но мирът е крехък, като оставя отворена възможността за по-нататъшна ескалация на напрежението.

Домбровскис заяви, че конфликтът може да отнеме 0,4 процентни пункта от производството на Европейския съюз (ЕС) тази година, ако войната е краткотрайна, и 0,6 процентни пункта през 2026 г. и 2027 г., ако конфликтът се проточи.

При по-краткия сценарий инфлацията ще се ускори с 1 процентен пункт през тази година, докато при по-тежкия сценарий тя може да скочи с до 1,5 процентни пункта както през тази, така и през следващата година, посочи Валдис Домбровскис пред евродепутатите.

Комисията помага на страните от ЕС да изготвят пакети от мерки за подкрепа на бизнеса и домакинствата. Държавните бюджети обаче все още понасят последствията от пандемията от Covid-19, енергийната криза след инвазията на Русия в Украйна и финансирането на надпреварата във въоръжаването.

„От решаващо значение е да имаме предвид, че възможностите ни за маневриране тук са по-ограничени от преди, предвид предходните сътресения и спешната нужда от допълнителни разходи за отбрана“, заяви Домбровскис.

„Мерките за подкрепа трябва да бъдат целенасочени, да имат ясна крайна дата и да не увеличават общото търсене на петрол и газ в момент, когато са необходими икономии“, добави еврокомисарят.