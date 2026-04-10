Тръмп заплашва Иран, докато Ванс пътува към Пакистан за мирни преговори

Президентът на САЩ Доналд Тръмп засили натиска върху Иран, докато вицепрезидентът Джей Ди Ванс пътува към Пакистан за преговори за прекратяване на войната, а израелските въздушни удари в Ливан и фактическото затваряне на Ормузкия проток хвърлят сянка върху дипломатическите усилия, предава Bloomberg.

Държавният глава написа в социалната мрежа Truth Social, че единственият лост на Техеран е „краткосрочно изнудване на света чрез използване на международните водни пътища“ - препратка към Ормузкия проток, ключов маршрут за транспортиране на петрол и природен газ, който остава до голяма степен блокиран, а това от своя страна повишава световните цени на енергоносителите. Тръмп заяви, че „иранците сякаш не осъзнават, че нямат никакви карти“.

Въпреки че двуседмичното примирие, обявено тази седмица, до голяма степен се спазва, ситуацията с протока и продължаващите сблъсъци между Израел и „Хизбула“ в Ливан заплашват да усложнят преговорите, които трябва да започнат през уикенда в Исламабад.

Председателят на иранския парламент Мохамед-Багер Галибаф настоя в публикация в социалните мрежи, че примирие в Ливан е една от мерките, които „трябва да бъдат изпълнени, преди да започнат преговорите“. Другото условие е „освобождаването на блокираните активи на Иран“, добави той, без да дава повече подробности.

Тръмп отговори, като каза пред The New York Post в петък, че американските военни кораби се презареждат с „най-добрите боеприпаси“, за да могат да започнат нови атаки, ако преговорите се провалят. На въпрос дали вярва, че преговорите ще бъдат успешни, Тръмп каза: „Ще разберем след около 24 часа.“

Преди да отпътува за Пакистан, Ванс заяви пред журналисти, че Тръмп е дал „ясни насоки“ за разговорите. Вицепрезидентът призова Иран да приеме преговорите сериозно и предупреди Техеран „да не се опитва да ни разиграва“.

Очаква се иранска делегация да пристигне в Исламабад по-късно днес, съобщиха представители в пакистанската столица. Делегацията ще бъде водена от Галибаф и иранския външен министър Абас Арагчи.

Войната в Близкия изток вече отне хиляди животи и доведе до повреждането на енергийна инфраструктура в богатия на петрол Персийски залив през последните шест седмици, докато продължаващото затваряне на Ормузкия проток от Иран задушава глобалните доставки на гориво. Протокът - през който преди войната преминаваше около една пета от световния петрол и втечнен природен газ - остава ключова спорна точка.

Трафикът през стратегическия воден път показва малко признаци на реално възстановяване след началото на примирието, тъй като собствениците на кораби изчакват яснота относно статута му. Продължаващата блокада поддържа натиск върху цените на петрола и те остават високи.

В четвъртък Доналд Тръмп обвини Иран, че „се справя много зле“ с пропускането на петрол през Ормузкия проток и предупреди да не се налагат такси на танкерите. Въпреки предизвикателствата той заяви, че е оптимист за сделка с Техеран, като в интервю за NBC News описа иранските лидери като „много по-разумни, отколкото показват публичните им изказвания“.

Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, чийто баща беше убит в първия ден на войната, заяви в съобщение в Telegram, че Иран „определено ще изведе управлението на Ормузкия проток на нов етап“, макар да не е ясно дали има предвид предишни ирански искания за контрол върху водния път, които САЩ са отхвърлили.

Хаменей също повтори, че Иран изисква военни репарации - искане, което вероятно е неприемливо за американските преговарящи.

Израелската кампания в Ливан остава едно от основните препятствия пред разговорите. Тръмп каза пред NBC, че премиерът Бенямин Нетаняху ще „намали интензитета“ на въздушните удари срещу Ливан, след като голяма операция в сряда отне живота на повече от 200 души.

Иран заяви, че САЩ носят отговорност за спирането на бойните действия в Ливан, при които са загинали над 1700 души, докато американски представители настояват, че страната не е била част от споразумението за примирие.

Нетаняху каза в четвъртък, че ще започне директни разговори с Ливан за разоръжаването на „Хизбула“ и прекратяването на конфликта, а САЩ са се съгласили да бъдат домакин на среща следващата седмица, според представител на Държавния департамент. Израелският лидер обаче повтори позицията си, че продължаващите атаки в Ливан не са част от споразумението за примирие между САЩ и Иран.

Засега САЩ и Иран изглежда са прекратили повечето удари. Кувейтското външно министерство съобщи, че в четвъртък през нощта са били извършени нови удари от Иран и негови съюзници, но в петък нямаше подобна информация.

Войната в Близкия изток е отнела повече от 5500 живота, според правителства и неправителствени организации. Над 3600 души са загинали в Иран, по оценка на базираната в САЩ Human Rights Activists News Agency, докато над 1700 души са загинали в Ливан, според правителството.

Израел съобщава, че е убил повече от 1400 бойци на „Хизбула“, включително 200 в сряда.