Войната в Иран е тласнала инфлацията в САЩ към нов скок през март

Потребителските цени в САЩ рязко са се повишили през март на фона на рязкото поскъпване на петрола вследствие на войната в Иран, предава CNBC. Това отдалечава Федералният резерв още повече от целта му за инфлацията.

Според доклад на Бюрото по трудова статистика, публикуван в петък, индексът на потребителските цени (CPI) се е увеличил с 0,9% за месеца. Това е довело годишния темп на инфлация до 3,3%, подтикнат от скока от 10,9% в енергийните разходи.

И двата показателя съвпадат с прогнозите на Dow Jones.

Без да се включват храните и енергоносителите обаче, базисните цени са нараснали значително по-малко - само с 0,2% за месеца и с 2,6% на годишна база. И двата показателя са с 0,1 процентен пункт под прогнозите. Това показва, че основният инфлационен натиск в страната е по-ограничен.

Войната на САЩ и Израел в Иран е ключовият фактор за месечния ръст на инфлацията, тъй като тя доведе до рязко поскъпване на петрола и редица други стоки. Това предизвика опасения за нов епизод на глобален скок на ценовия натиск.

Цените на енергоносителите леко се охладиха през тази седмица след временното примирие между САЩ и Иран, но остават високи. Така представителите на Фед биха могли да пренебрегнат ситуацията през март и да се съсредоточат повече върху основната тенденция на инфлацията, която остава над целевото равнище от 2% вече пет години.

Пазарите вече бяха оценили като малка вероятността за намаление на лихвените проценти до края на 2026 г., въпреки че на заседанието си през март централните банкери дадоха сигнал за възможно понижение с четвърт процентен пункт, като времето за подобна стъпка остава силно несигурно.