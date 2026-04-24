Франция и Германия си дават още време за договоряне на проекта за нов изтребител

Франция и Германия ще си дадат още време, за да се опитат да преодолеят безизходицата по съвместния проект за нов изтребител, съобщава Politico.

Френският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц са обсъдили спорния проект на кафе на терасата на хотел Landmark в Никозия, преди да се присъединят към другите лидери на страните от Европейския съюз (ЕС) на неформалната им среща на върха в Кипър.

„Тази сутрин проведохме добър разговор с г-н канцлера и възложихме на нашите министерства на отбраната да работят по няколко направления, по различни теми, не само за изтребителя от следващо поколение, но и по различни места за сътрудничество между нашите страни“, коментира Макрон на влизане в срещата.

„Нашите Министерства на отбраната имат този мандат за следващите седмици. Ние продължаваме да напредваме“, казва Макрон.

Проектът, известен като Future Combat Air System (FCAS), е в застой от месеци поради остри разногласия между френската Dassault и германската Airbus Defence and Space.

Проектът FCAS, който включва и Испания, е предназначен да замени германските изтребители Eurofighter и френските Rafale до около 2040 г. Програмата включва боен самолет, който е основната ябълка на раздора, но също така дронове и "боен облак".

На предишната среща на върха на ЕС в Брюксел през март Макрон и Мерц обсъдиха въпроса и започнаха медиация между френските и германските индустриалци за преодоляването на безизходицата, като си поставиха краен срок за постигане на договорка през април.

Френският министър на въоръжените сили Катрин Вотрен коментира тази седмица, че крайният срок за постигане на споразумение е удължен с 10 дни. Германският министър на отбраната Борис Писториус каза пред репортери, че очаква решение тази седмица.

Коментарите на Макрон предполагат, че може да са необходими още няколко седмици, но поне за Франция решение явно е постижимо.

На въпрос дали проектът е мъртъв, Макрон отговаря: „Не, изобщо не.“