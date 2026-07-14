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Франция показа мощ и единство в пищен парад с участието и на български гвардейци

Готови сме да защитим мира, свободата и върховенството на закона, дори и с цената на кръв, каза Еманюел Макрон

14:44 | 14.07.26 г. 2
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Снимка: Президентство на Франция
Снимка: Президентство на Франция

В демонстрация на сила и единство между съюзниците се превърна традиционният парад за Деня на Бастилията, националния празник на Франция. Местни медии съобщават, че в него са участвали рекорден брой войници - 6700, както и 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 единици военна техника.

Сред участниците на парада бяха военни от съюзническите войски, включително и български гвардейци, както и украински военни.

По-рано българският премиер Румен Радев съобщи, че е в Париж по покана на френския президент Еманюел Макрон за участие в тържествата по случай националния празник на Франция. България вече не е част от "Коалицията на желаещите", заяви още българският премиер и допълни, че страната ни не отпуска военна и финансова помощ на Украйна. По-рано българският премиер взе участие в официалната вечеря, която даде Макрон за представителите на "Коалицията на желаещите" вечерта на 13 юли.

Радев коментира, че България е заинтересувана от противобалистичната система на Европа, но и отбеляза, че такива решения не се взимат в отделни коалиции, а в ЕС или в НАТО. Преди ден десет европейски държави съобщиха, че ще работят заедно за изграждането на защитен щит срещу балистични ракети, в който основата ще бъде украинската разработка Freyja. В началото на юни украинските военни показаха управляем тестови полет на ракетата.

Парадът в Париж показа подкрепа за Украйна

Специален гост в Париж днес (14 юли) беше президентът на Украйна Володимир Зеленски. Заедно с Макрон военният парад приветстваха още всички европейски лидери. "Това, което марширува покрай нас, е Европа, обединена и решена да подкрепи Украйна пред лицето на Русия, Европа, уверена в себе си", коментира зам.-министърът на отбраната Алис Руфо пред RTL по време на събитието, продължило повече от 3 часа в обхванатата от поредната гореща вълна френска столица.

Парадът демонстрира превъоръжаването на Франция и стратегическото пробуждане на Европа, допълниха още от Елисейския дворец.

"Посланието, което изпращаме на света е следното: "Да, мирът е нашата цел". Да, ние ценим свободата и върховенството на закона. И, да, ние сме готови да се борим, за да ги защитим, дори и с цената на кръв, ако е необходимо", заяви френският президент Еманюел Макрон в своето обръщение към военните.

В социалните мрежи бяха направени и сравнения с Русия, която организира 45-минутен парад без военна техника и със съмнения, че кадрите с изтребители над Москва, разпространени от държавните телевизии, са генерирани с изкуствен интелект. На Червения площад не бяха допуснати чуждестранни журналисти.

Парадът за 9-ти май, Деня на победата в Русия, беше под заплахите от украинските дронове, а американският президент Доналд Тръмп предложи и на двете страни примирие, след което Зеленски подписа указ, позволяващ провеждането на демонстрацията на военна техника в руската столица.

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Последна актуализация: 15:09 | 14.07.26 г.
икономиката на Франция военна помощ войната в Украйна парад
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Коментари

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2
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khao
преди 36 минути
До: RoyBatty не, всички се смеят само на бункерното джудже и димата медвед... от 3дена до киев, стана 3 дена до бензиноколонката... бензин где, рубашка?
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1
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RoyBatty
преди 2 часа
"Готови сме да защитим мира, свободата и върховенството на закона, дори и с цената на кръв, каза Еманюел Макрон" ... Като знам за представянето във Втората Световна Война и бойната им слава във Виетнам се питам ... Дали още някой се смее на хумора му?
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