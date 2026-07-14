Потребителските цени в САЩ са се повишили с 3,5% на годишна база през юни

Потребителската инфлация в САЩ се е забавила с по-рязък от очакваното темп през юни, сочат нови данни, цитирани от Ройтерс. Това обаче вероятно няма да донесе голямо облекчение на домакинствата и няма да изключи възможността Федералният резерв да повиши лихвените проценти тази година на фона на продължаващата война в Иран.

Индексът на потребителските цени (CPI) се е увеличил с все още високите 3,5% на годишна база през юни, след като през май скочи с 4,2%, отбелязвайки най-голямото годишно увеличение от април 2023 г. насам, сочат данни на Бюрото по трудова статистика към Министерството на труда на САЩ, публикувани във вторник.

На месечна база показателят е спаднал с 0,4%, след като през май се повиши с 0,5%. Икономисти, анкетирани от Ройтерс, очакваха годишна инфлация от 3,8% и месечно забавяне от 0,1%.

Отслабването на ценовия натиск до голяма степен се дължи на поевтиняването на бензина спрямо многогодишните върхове, след като крехкото временно примирие между САЩ и Иран влезе в сила миналия месец. Това примирие обаче се разпадна миналата седмица, след като търговски кораби бяха атакувани в Ормузкия проток, което доведе до военни удари между Вашингтон и Техеран.

В резултат цените на бензина отново тръгнаха нагоре. Средната цена в страната се повиши до 3,86 долара за галон (близо 3,8 литра) във вторник спрямо 3,79 долара седмица по-рано, според данни на автомобилната организация AAA.

Очакват се допълнителни увеличения, след като цените на петрола достигнаха четириседмичен връх във вторник, след като САЩ възстановиха военноморската блокада на Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви в понеделник, че САЩ ще възстановят блокадата в Ормузкия проток - ключов маршрут за световните доставки на петрол, който се превърна в един от основните фронтове на конфликта.

Като се изключат волатилните елементи като храните и енергоносителите, индексът на потребителските цени се е увеличил с 2,6% на годишна база през юни след ръста от 2,9% през май. Т. нар. базисна инфлация е останала без промяна спрямо предходния месец, след като през май се ускори до 0,2%.

На заседанието си през юни Фед запази основната си лихва без промяна в диапазона 3,50%-3,75%, въпреки че новите икономически прогнози показаха нарастващо очакване за възможно повишение на разходите по заемите през 2026 г.

Преди публикуването на данните за инфлацията трейдърите оценяваха на около 51,9% вероятността централната банка на САЩ да повиши разходите по заемите на заседанието си по паричната политика на 15-16 септември, според инструмента FedWatch на CME.