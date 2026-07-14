JPMorgan отчете рекордна печалба благодарение на постъпленията от търговия с акции

JPMorgan Chase & Co. отчете най-високата си тримесечна печалба в историята, след като търговията с акции надмина прогнозите на анализаторите, а дългогодишният дял на банката във Visa ѝ донесе печалба от 4,6 млрд. долара, предаде Bloomberg.

Приходите от търговия с акции през второто тримесечие са нараснали с 86% на годишна база до 6,03 млрд. долара, се посочва в изявление на банката от вторник. Това надхвърля дори най-високата прогноза сред анализаторите, анкетирани от Bloomberg, и тласка общите приходи от търговия с финансови инструменти до 12,1 млрд. долара - повече от предишния абсолютен рекорд, поставен през първите три месеца на тази година.

Най-голямата американска банка представя резултатите си в самото начало на сезона на отчетите заедно с повечето от големите си конкуренти. Анализаторите очакват финансовите институции да отчетат поредно силно тримесечие за звената си за търговия с акции, които се намират в период на подем, подхранван от високата пазарна волатилност след победата на Доналд Тръмп на президентските избори през 2024 г.

Въпреки че почти всички бизнес направления на банката надхвърлиха очакванията, главният изпълнителен директор Джейми Даймън изрази предпазливост относно бъдещите перспективи.

„Няколко риска се натрупват под повърхността като тектонични плочи. Сред тях са геополитическото напрежение и войните, устойчивата инфлация, големите бюджетни дефицити на световно ниво и високите цени на активите“, посочва той в изявлението. „Не можем да предвидим как в крайна сметка ще се развият тези фактори. Те може да останат управляеми, но също така могат да доведат до значителни сътресения“.

Акциите на базираната в Ню Йорк JPMorgan, които до понеделник бяха поскъпнали с 3,8% от началото на годината, поевтиняват с 1,4% след публикуването на отчета.

Инвестиционното банкиране е във фокуса на вниманието след рекордното първично публично предлагане (IPO) на SpaceX през юни. JPMorgan е реализирала приходи от такси за инвестиционно банкиране за 3,28 млрд. долара през второто тримесечие - с 30% повече спрямо година по-рано и над очакванията на анализаторите.

Банката повиши прогнозата си за годишния нетен лихвен доход до около 105,5 млрд. доалра. За тримесечието този показател възлиза на 25,5 млрд. долара.

Разходите на JPMorgan за тримесечието са достигнали 27,3 млрд. долара, което е повече от очакваното. Банката актуализира прогнозата си за годишните разходи до около 107,5 млрд. долара – по-значително увеличение от това, за което Даймън намекна по време на конференция през май.