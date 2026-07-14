Испания и Франция играят най-скъпия полуфинал на световните футболни първенства

Тази вечер (14 юли) отборите на Франция и Испания ще играят за място на финалите на световното по футбол, пише Euronews. Мачът на стадиона в Арлингтън (Тексас) ще бъде не само битка на едни от най-силните европейски играчи, но и най-скъпите. Общата стойност на играчите е 2,8 млрд. евро, като отборът на Франция е малко "по-скъп" и цената на играчите му, на база на трансферите през сезона, се изчислява на 1,56 млрд. евро.

Цената на испанския тийм е малко по-иска - 1,25 млрд. евро. Това прави цената на този полуфинал най-високата в историята на футболните пръвенства досега.

"Най-скъпият" играч на терена, ако бъде включен в състава, е испанската звезда от "Барселона" Ламин ямал, който наскоро навърши 19 години. Трасферната му цена е 205 млн. евро, а французинът Килиан Мбапе струва към 185 млн. евро.

Превъзходството на Франция е най-голямо в атака - общата цена на играчите в тази зоа е 770 млн. евро, изчислява още Euronews. Атакуващата линия на Испания е далеч по-скромна - 428 млн. евро, дори и с Ямал в редиците си.

Защитата на Франция се оценява на 414 млн. евро, а на Испания - 295 млн. евро. "Ла фурия роха" обаче има предимство при вратарите, чиято стойност е 99 млн. евро срещу 58 млн. евро за "петлите".

Euronews отбелязва, че въпреки рекордната стойност на отборите, билетите за другия полуфинал със средно около 1000 долара спрямо другия полуфинал в Атланта. Залогът се вдига от потенциалното участие на аржентинеца Лионел Меси, възможно за последен път в редиците на националния отбор на Аржентина на световно първенство.

Мачът между Испания и Франция има още един фактор - точно в Деня на Бастилията, националният празник на Франция.