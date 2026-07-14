IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Кризата в Иран Бюджет 2026 Изкуствен интелект Войната в Украйна

Испания и Франция играят най-скъпия полуфинал на световните футболни първенства

Билетите за този мач обаче са по-евтини спрямо другия полуфинал

19:26 | 14.07.26 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Тази вечер (14 юли) отборите на Франция и Испания ще играят за място на финалите на световното по футбол, пише Euronews. Мачът на стадиона в Арлингтън (Тексас) ще бъде не само битка на едни от най-силните европейски играчи, но и най-скъпите. Общата стойност на играчите е 2,8 млрд. евро, като отборът на Франция е малко "по-скъп" и цената на играчите му, на база на трансферите през сезона, се изчислява на 1,56 млрд. евро.

Цената на испанския тийм е малко по-иска - 1,25 млрд. евро. Това прави цената на този полуфинал най-високата в историята на футболните пръвенства досега.

"Най-скъпият" играч на терена, ако бъде включен в състава, е испанската звезда от "Барселона" Ламин ямал, който наскоро навърши 19 години. Трасферната му цена е 205 млн. евро, а французинът Килиан Мбапе струва към 185 млн. евро.

Превъзходството на Франция е най-голямо в атака - общата цена на играчите в тази зоа е 770 млн. евро, изчислява още Euronews. Атакуващата линия на Испания е далеч по-скромна - 428 млн. евро, дори и с Ямал в редиците си.

Защитата на Франция се оценява на 414 млн. евро, а на Испания - 295 млн. евро.  "Ла фурия роха" обаче има предимство при вратарите, чиято стойност е 99 млн. евро срещу 58 млн. евро за "петлите".

Euronews отбелязва, че въпреки рекордната стойност на отборите, билетите за другия полуфинал със средно около 1000 долара спрямо другия полуфинал в Атланта. Залогът се вдига от потенциалното участие на аржентинеца Лионел Меси, възможно за последен път в редиците на националния отбор на Аржентина на световно първенство.

Мачът между Испания и Франция има още един фактор - точно в Деня на Бастилията, националният празник на Франция.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 19:26 | 14.07.26 г.
футбол Световно по футбол
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Спорт виж още

Коментари

Добави коментар
Финанси виж още