Данните за инфлацията и акциите на производители на чипове насърчиха Wall Street

Водещите индекси на фондовата търговия в САЩ затвориха с ръстове сесията във вторник, насърчени от данните за забавяне на инфлацията през юни и търговията с акциите на компании, производители на чипове, пише CNBC. Годишната инфлация в САЩ достига до 3,5% след като за миналия месец статистиката отчете дефлация в размер на 0,4 на сто.

Акциите на компаниите за чипове се възстановиха след масовите разпродажби в началото на седмицата. Micron добави почти 5% към пазарната си цена и акциите ѝ достигат до 983,12 долара за брой при затварянето на сесията.

Така Dow Jones се повише с минималните 0,02% до 52 508,27 пункта. За широкият S&P 500 увеличението днес е в рамките на 0,38 на сто до 7543,59 пукта. Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, записа ръст от 0,9% до 26 107,008 пункта.

На петролните пазари търговията е под влияние на подновените обстрели в Ормузкия проток. Решението на америкаския президент Доналд Тръмп да не налага такси за преминаващи през протока кораби, малко успокои търговията, но петролът поскъпва с повече от 1,5% в днешната сесия.

Според изчисленията на Ройтерс американският лек суров петрол (WTI) се търгува за 79,34 долара за барел. Европейският "Брент" достига цена от 84,73 долара за барел.

Анализатори отбелязват, че забавянето на инфлацията е показателно, че ефектът от войната в Близкия изток е временен и може да бъде преодолян след края на активните бойни действия в Близкия изток. Според анализатори търговците ще наблюдават стриктно пазара преди да се решат да повишат лихвата.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1419 долара. Търговията с британския паунд се извършва при 1,3387 долара за брой.

Цената на златото се повиши след данните за инфлацията в САЩ и достигна 4061 долара за тройунция.