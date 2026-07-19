Въглищните мини твърдят, че намаляват емисиите си. Учените не им вярват

Физикът Ярослав Нецки добре помни пътуванията си до „Сахара“ – огромните открити въглищни мини в централна Полша, богати на меки лигнитни въглища. Докато е на работа там, той често забравял, че се намира в сърцето на Европа.

През годините тези експедиции превръщат доцента от Минно-металургичната академия в Краков в един от водещите световни експерти по емисиите на метан – мощен парников газ, който има значителен принос за глобалното затопляне, пише Bloomberg.

Миналата година Нецки вижда резултатите от първия мащабен тест на Европейския съюз (ЕС) за емисиите от въглищни мини. Докладът, с който Bloomberg се е запознал, показва изненадващи резултати.Двете най-големи открити лигнитни мини в Полша – Белхатув и Туров, са отчели през 2024 г. нива на емисии на метан приблизително една хилядна от стойностите, установявани при повечето независими измервания през последните две десетилетия.

В Чехия емисиите на метан от същия тип открити въглищни мини са намалели с 91% между 2022 и 2024 г. В Германия, която все още разчита на изкопаеми горива за около една пета от производството си на електроенергия, девет от десет лигнитни мини са документирали общ спад на емисиите от 64% през 2024 г. спрямо отчетеното година по-рано.

И в трите случая намаленията са толкова значителни, че не могат да бъдат обяснени единствено със спад в производството. „Изобщо не вярвам на тези числа“, казва Нецки.

Според него и други експерти, интервюирани от информационната агенция, драматичният спад в отчетените емисии на метан е резултат от малка, но фундаментална промяна в методологията за измерване, въведена като част от плана на ЕС за проследяване и ограничаване на метана. Тази промяна на практика позволява на операторите на открити въглищни мини сами да определят начина, по който оценяват емисиите си, което може да доведе до тяхното занижаване.

Това създава риск правителствата и компаниите да представят по-добър напредък в изпълнението на климатичните цели, отколкото реално е постигнат, като същевременно се подценява мащабът на необходимите действия.

„Използват се неправилни методи, които умишлено облагодетелстват въглищните мини, а не околната среда“, посочва Нецки.

Всички минни компании, с които от Bloomberg са се свързали, посочват, че измерванията им са в съответствие с европейските регулации и научните стандарти.

Новите правила на ЕС променят начина на измерване

В рамките на глобалното обещание за метана (Global Methane Pledge) – инициатива, започната през 2021 г. от бившия американски президент Джо Байдън и председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, ЕС пое ангажимент да намали емисиите на метан с 30% спрямо нивата от 2020 г. до края на десетилетието.

Регламентът на ЕС за метана трябва да бъде най-мощният инструмент на блока за постигане на тази цел. След пълното му въвеждане през следващата година компаниите от сектора на изкопаемите горива могат да бъдат глобени с до 20% от годишния им оборот, ако не докладват коректно своите емисии.

Като част от този план европейските власти одобриха промяна в т.нар. „емисионен фактор“ – показател, който се умножава по годишния добив на въглища от дадена мина, за да се изчислят годишните емисии на метан.

До миналата година повечето оператори на открити въглищни мини, които представляват около три четвърти от всички въглищни мини в ЕС, използваха емисионни фактори, определени чрез национални методологии. Сега операторите трябва да определят собствени емисионни фактори въз основа на измервания, извършени конкретно на техните обекти.

Проблемът е, че все още няма ясни указания как точно трябва да бъдат извършвани тези тестове. Ситуацията е „неясна в редица отношения“, коментира Силке Голдберг, глобален ръководител „Устойчивост“ в адвокатската кантора HSF Kramer, която консултира международни компании по въпросите на конкурентното право в Брюксел.

Въпреки това някои големи минни компании вече използват новата възможност. Полската държавна компания PGE, която управлява мините Белхатув и Туров, е въвела нови емисионни фактори за тези обекти. Според последните тестове отчетените нива на емисии са с повече от 99% по-ниски спрямо предишните резултати. „Това е абсурдно ниско“, коментира Нецки.

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