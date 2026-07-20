Решението на ЕЦБ за лихвите ще бъде във фокуса на пазарите тази седмица

Започва поредна седмица, белязана от войната на САЩ и Израел в Иран и причиненото от нея покачване на енергийните цени и ускоряване на по-широката инфлация. Въпреки че бе сключено крехко временно примирие между Вашингтон и Техеран, което охлади цените на петрола, напрежението отново се покачи през последните дни, засилвайки енергийните разходи и страховете от трайно завръщане на ценовия натиск. На този фон Европейската централна банка (ЕЦБ) ще трябва да вземе поредно трудно решение за лихвените проценти в еврозоната.

Междувременно сезонът на отчетите е в разгара си, след като началото му беше дадено миналата седмица със силните резултати на водещите американски банки за второто тримесечие на годината. Сега в центъра на вниманието ще бъдат големите технологични компании.

Ето какво ще движи пазарите през следващите дни.

Войната в Иран и цената на петрола

В понеделник цената на петрола продължава да се покачва, след като САЩ и Иран отново засилиха военните действия помежду си, включително чрез атаки срещу кораби, опитващи се да преминат през Ормузкия проток, и нападение срещу ключово петролно съоръжение в Кувейт през уикенда. Към 10:15 ч. българско време фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 3,21% до 90,93 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 2,86 до 84,85 долара за барел.

Иран съобщи, че примирието със САЩ на практика е прекратено, което засилва опасенията от по-сериозни нарушения на енергийните доставки през Ормузкия проток. Според Централното командване на САЩ (CENTCOM) за девета поредна нощ американските сили са извършили въздушни удари срещу Иран с цел допълнително да отслабят военните му способности, използвани за нападения срещу търговски кораби и цивилни моряци. Междувременно Кувейт съобщи, че е прехванал ирански атаки с дронове.

След седмица на взаимни ответни удари конфликтът вече се разширява отвъд чисто военните цели и обхваща мостове, комунална инфраструктура и пристанищни съоръжения, което показва, че перспективите за възстановяване на крехкото примирие остават минимални. А ескалацията на военните действия в Близкия изток засилва опасенията за недостиг на доставки. Според JPMorgan Chase & Co., ако се изключи Китай, световните петролни запаси са на рекордно ниско равнище, което оставя световния пазар с „много малко пространство за грешки“.

Заседанието на Европейската централна банка

ЕЦБ вероятно ще направи пауза на следващото си заседание за паричната политика, за да оцени развитието на инфлацията, преди да пристъпи към последно повишение на лихвените проценти през септември, смятат икономисти. Всички участници в анкета на Bloomberg прогнозират, че на заседанието в четвъртък няма да има промяна в разходите по заемите в еврозоната. Повечето от тях очакват през септември депозитната лихва да бъде повишена с още 0,25 процентни пункта до 2,5%, когато представителите на ЕЦБ ще разполагат с новите тримесечни макроикономически прогнози.

Според повечето икономисти именно това ще бъде нивото, на което ЕЦБ ще прекрати цикъла на затягане на паричната политика, след като войната на САЩ и Израел в Иран доведе до рязко поскъпване на петрола и предизвика най-силния инфлационен натиск от 2023 г. насам.

Публикувани в петък данни показаха, че годишната инфлация в еврозоната се е забавила до 2,8% през юни спрямо отчетените 3,2% месец по-рано. За сравнение, година по-рано темпът на поскъпване е бил 2%.

„Основният въпрос сега е дали подновеното напрежение между САЩ и Иран ще се окаже временно“, коментира Денис Шен, преподавател в Международното училище по мениджмънт към Техническия университет в Берлин.

Според него, ако конфликтът остане ограничен, това ще подкрепи сценария за запазване на лихвените проценти без промяна. По-сериозни смущения обаче могат да възродят вторичните инфлационни ефекти и да окажат натиск върху ценовите очаквания.

Около 41% от анкетираните очакват централната банка още тази седмица да даде поне известни насоки за бъдещата траектория на лихвените проценти през следващите месеци, въпреки че председателят Кристин Лагард наскоро отново заяви, че ЕЦБ ще избягва предварителни обещания относно бъдещата политика.

Според анализаторите рисковете пред базовите прогнози на ЕЦБ за икономическия растеж и инфлацията през тази година са насочени по-скоро надолу, докато в средносрочен план остават балансирани.

Едва 9% от анкетираните смятат, че има доказателства за разколебаване на дългосрочните ценови очаквания, а повечето не са особено обезпокоени от риска от т.нар. вторични инфлационни ефекти.

Подобна перспектива вече насочва вниманието към момента, в който ЕЦБ може да започне да понижава лихвените проценти. Средната прогноза в анкетата сочи първо намаление през септември 2027 г., макар че четирима икономисти, сред които и анализаторите на Bloomberg Economics, очакват това да се случи още през март 2027 г.

Данните от Стария континент

За Европа седмицата започва с публикуването на доклада за индекса на производствените цени (PPI) в Германия през юни.

Във вторник британските власти ще оповестят данни за безработицата през май, а институтът ZEW ще публикува доклада си за икономическия климат през миналия месец както за Германия, така и за цялата еврозона.

В сряда се очакват данни за потребителската и производствената инфлация във Великобритания през миналия месец.

В петък се очакват множество ключови доклади, сред които този за продажбите на дребно във Великобритания през май и проучването на GfK за потребителския климат в Германия през август. В същия ден инвеститорите ще получат информация за индекса на мениджърите по поръчките (PMI) в производството и сектора на услугите както за водещите икономики от еврозоната, така и за целия регион.

Икономиката на САЩ

Сред акцентите в икономическия календар отвъд Океана ще бъдат очакваният във вторник доклад на частната компания ADP за заетостта в САЩ и данните за запасите от петрол в страната през изминалата седмица.

По традиция в четвъртък ще бъде оповестен докладът за седмичните молби за обезщетения при безработица, а в петък се очакват както данните за продажбите на новопостроени жилища и за индекса на мениджърите по поръчките в секторите на производството и услугите през юли.

Сезонът на отчетите

Сезонът на тримесечните финансови отчети навлиза в най-динамичната си фаза, като Alphabet, компанията майка на Google, ще публикува резултатите си в сряда - няколко седмици след като обяви, че продава акции, за да финансира изграждането на центрове за данни за изкуствен интелект (AI). Този ход раздели инвеститорите: от една страна технологията стимулира търсенето на облачния бизнес на Alphabet, но от друга нарастват опасенията, че разходите за изграждането на нужната инфраструктура и последващата ѝ амортизация могат да окажат натиск върху печалбата.

Въпреки това редица развития засилиха доверието към Alphabet, чиито акции приблизително удвоиха стойността си през последната година, пише Investing.com. Потребителите приеха с ентусиазъм чатбота Gemini на компанията, макар че публикации в медиите, според които моделът Gemini 3.5 Pro ще бъде пуснат със закъснение, отслабиха инвеститорските настроения в края на миналата седмица. Междувременно Alphabet е намерила начин да намали количеството памет, необходимо за работата на изкуствения интелект. Това може да облекчи част от натиска, свързан с набавянето на компоненти в условията на недостиг на памет и устройства за съхранение на данни.

Tesla също ще оповести финансовите си резултати в сряда. Главният изпълнителен директор Илон Мъск наскоро заяви, че иска да трансформира бизнеса отвъд производството на автомобили, насочвайки го към роботи и изкуствен интелект. Tesla утроява капиталовите си разходи, докато увеличава инвестициите си в проекти, свързани с AI. Въпреки това някои анализатори смятат, че в крайна сметка Мъск ще се стреми да обедини Tesla и SpaceX - компанияta за космически технологии, комуникации и изкуствен интелект, която наскоро излезе на борсата.

Финансовите резултати на компаниите от т.нар. „Великолепната седморка“ ще бъдат публикувани в период на повишена волатилност около инвестициите в изкуствен интелект. Цената на акциите на SpaceX спадна под нивото при първичното публично предлагане (IPO), а книжата на SK Hynix (SKHY) - най-големия доставчик в света на високоскоростна памет - се сринаха само дни след дебюта си в Nasdaq. На фона на тази несигурност инвеститорите ще търсят повече сигнали за бъдещото развитие на сектора, когато ServiceNow публикува отчета си в сряда, докато този на Intel се очаква в четвъртък.

Събитията в Азиатско-Тихоокеанския регион

Що се отнася до Азиатско-Тихоокеанския регион, на фокус във вторник ще бъдат данните за инфлацията в Нова Зеландия през второто тримесечие на годината, докато в сряда се очаква докладът за търговския баланс на Япония през юни.

В четвъртък ще бъдат оповестени данни за безработицата в Австралия през юни и за инфлацията в Сингапур през миналия месец.

В петък японските власти ще оповестят данни за потребителските цени в страната през миналия месец.