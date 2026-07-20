Цената на сорта Брент отново премина границата от 90 долара за барел*

Цената на петролния сорт Брент се повишава рязко, след като САЩ и Иран отново засилиха военните действия помежду си, включително чрез атаки срещу кораби, опитващи се да преминат през Ормузкия проток, и нападение срещу ключово петролно съоръжение в Кувейт през уикенда.

Фючърсите върху световния бенчмарк Брент поскъпват с над 2% и се търгуват на ниво малко над 90 долара за барел - най-високото от средата на юни, предава Bloomberg. Тези върху американският суров петрол West Texas Intermediate (WTI) също поскъпват с повече от 2% до над 84 долара за барел.

Иран съобщи, че примирието със САЩ на практика е прекратено, което засилва опасенията от по-сериозни нарушения на енергийните доставки през Ормузкия проток.

Според Централното командване на САЩ (CENTCOM) за девета поредна нощ американските сили са извършили въздушни удари срещу Иран с цел допълнително да отслабят военните способности на страната, използвани за нападения срещу търговски кораби и цивилни моряци. Междувременно Кувейт съобщи, че е прехванал ирански атаки с дронове.

Иранските военноморски сили съобщиха в неделя, че са спрели четири неидентифицирани плавателни съда, опитали се да използват „небезопасен маршрут“ през Ормузкия проток, след като не са се подчинили на отправените предупреждения. По информация на флота два от корабите са „претърпели инциденти и са били спрени“, а останалите два са се отказали от маршрута и са се върнали обратно.

След седмица на взаимни ответни удари конфликтът вече се разширява отвъд чисто военните цели и обхваща мостове, комунална инфраструктура и пристанищни съоръжения, което показва, че перспективите за възстановяване на крехкото примирие остават минимални. Kuwait Petroleum Corp. заяви, че Иран е нанесъл удар по петролно съоръжение в събота, причинявайки значителни щети.

„Всичко това сочи, че конфликтът има потенциал да се разрасне както по мащаб, така и по продължителност“, заяви Сол Кавоник, старши енергиен анализатор в MST Marquee. Според него нови атаки срещу петролна инфраструктура в региона или успешни действия на подкрепяните от Иран хути за възпрепятстване на корабоплаването през Червено море биха могли допълнително да ускорят поскъпването на петрола.

Подкрепяните от Иран хути в Йемен вече нееднократно са нарушавали търговското корабоплаване през стратегическия маршрут в Червено море в периоди на повишено напрежение в Близкия изток. Миналата седмица техният лидер заплаши да атакува саудитски петролни съоръжения, след като групировката изстреля балистични ракети и дронове по територията на кралството.

Ескалацията на военните действия в Близкия изток засили опасенията за недостиг на доставки. Според JPMorgan Chase & Co., ако се изключи Китай, световните петролни запаси са на рекордно ниско равнище, което оставя световния пазар с „много малко пространство за грешки“.

През уикенда Кувейт понесе основната тежест на иранските ответни удари, а Бахрейн също беше атакуван. Израел съобщи в неделя, че е прехванал ирански дрон близо до границата със Сирия. Ирански медии съобщиха, че американски сили са нанесли удари по остров Кешм в Персийския залив, както и по южни градове, включително Шадеган.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.