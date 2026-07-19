Европейските компании поемат водеща роля в надпреварата за финансовите резултати

Европейските компании навлизат в сезона на отчетите за второто тримесечие с по-добра инерция на печалбите и по-широко възстановяване в сравнение с американските им конкуренти, дори когато високите очаквания за технологичните и енергийните акции вдигат летвата.

Това се посочва в изследователска бележка на Barclays, цитирана от Investing.com.

Анализаторите отBarclays очакван ръст на печалбата на акция (EPS) за второто тримесечие от 13% за Европа спрямо 26% за САЩ.

Като се изключат обаче енергийният и технологичният сектор, консенсусните прогнози за двата региона падат до около 5%, което предполага, че общият растеж се движи основно от тези две индустрии, казват от банката.

Стабилизирането на цените на петрола, устойчивата икономическа активност и облекчаването на валутните насрещни ветрове би трябвало да подкрепят сезона на отчетите в Европа.

В бележката се отбелязва също, че предварителните корпоративни съобщения остават положителни за второ поредно тримесечие, което е първото подобно събитие от 2021 г. насам.

Според Barclays перспективите пред Европа за фискалната 2026 г. продължават да се подобряват, а силни печалби се отчитат и от компании от по-широк кръг сектори отвъд енергетиката.

Въпреки че прогнозира сравнително консервативен ръст на собствената си печалба на акция от 12% за фискалната 2026 г., под консенсусната оценка от 17%, кредиторът наскоро повиши прогнозата си заради осъществените ревизии.

Според Barclays европейските акции имат привлекателни оценки, което им осигурява подкрепа срещу рисковете от по-високи лихвени проценти.

Анализаторите допълват, че инвеститорите трябва да се съсредоточат върху това дали печелившите компании, свързани с изкуствения интелект, могат да оправдаят високите си оценки. Същевременно банката посочва полупроводниците, капиталовите стоки, банките, аерокосмическата и отбранителната промишленост, минното дело и енергетиката сред секторите с най-силни профили на печалби.

Енергетиката се разглежда като привлекателно тактическо средство за предпазване от подновено напрежение между САЩ и Иран.