Пет предизвикателства пред евродепутатите при преразпределението на властта

Евродепутатите излизат в лятна ваканция с редица политически задачи за решаване – дали социалистите ще оспорят позицията на председателя на парламента Роберта Мецола, какво е готово да предложи нейното политическо семейство, за да я задържи на поста, и как всяка политическа група ще защити своя дял от най-влиятелните позиции в Европейския парламент.

Отговорите на тези въпроси ще започнат да се изясняват след завръщането на депутатите на работа на 31 август, когато ще се засилят преговорите за междинното преразпределение на властта в институцията, пише Politico.

На карта са поставени председателският пост на Европейския парламент (ЕП), 14-те заместник-председателски позиции, 26-те председателства на парламентарни комисии, 78-те заместник-председателски места в комисиите, както и влиятелните позиции на координатори в политическите групи.

Битката ще постави на изпитание съюзите, които определят работата на парламента след изборите през 2024 г., и може да покаже дали десните и крайнодесните формации ще получат по-голяма роля в управлението на институцията.

Лидерът на Европейската народна партия (ЕНП) Манфред Вебер призова за „спокойно лято“, като настоя, че „преди лятото нищо няма да се случи“. Шестседмичната пауза обаче едва ли ще спре евродепутатите да броят гласове, да анализират възможни съюзи и да решават кои позиции са готови да разменят или за които ще се борят.

Ето петте основни задачи, които ще занимават ЕП през лятото, според 20 евродепутати, техни сътрудници и представители на институцията, разговаряли с медията.

За ЕНП: Да определи цената за запазването на Мецола

Повечето евродепутати очакват председателят на Европарламента Роберта Мецола да се кандидатира за трети мандат. Макар че тя все още не е обявила официално кандидатурата си, останалите политически групи вече изграждат стратегиите си спрямо тази вероятност.

Проблемът за ЕНП е, че социалистите смятат, че председателският пост трябва да премине при тях в съответствие с непубликувана договорка, постигната с ЕНП и либералната група „Обнови Европа“ (Renew Europe) в началото на настоящия мандат. Това поставя пред ЕНП въпроса какво групата е готова да предложи в замяна на подкрепата на социалистите и дали изобщо се нуждае от тази подкрепа.

Най-голямата възможна разменна монета е постът на генерален секретар на Европейския парламент, който в момента се заема от Алесандро Киокети – бивш началник на кабинета на Мецола и считан за близък до ЕНП. Сред възможните компромиси се обсъждат допълнителни заместник-председателски места, председателства на комисии или висши административни позиции, включително постове на генерални директори.

Двама високопоставени представители на ЕНП, пожелали анонимност, се смеят пред медията, когато са попитани какво може да предложи групата. Аргументът им е, че левицата няма достатъчно влияние, за да поставя условия.

Социалистите обаче са наясно, че Мецола може да получи подкрепа и от десницата, и от крайната десница, сред които е популярна. „Изглежда, че много хора в ЕНП са готови за формално сътрудничество с крайната десница. Трябва да знаем къде стои председателят Мецола. Ще получат ли те ключови политически позиции в парламента, ако тя бъде преизбрана?“, коментира ирландският либерален евродепутат Бари Андрюс.

Евентуален компромис вероятно ще включва писмени ангажименти на ЕНП, социалистите и Renew. Лидерът на либералите Валери Айе настоява, че всеки кандидат за председателския пост трябва да гарантира запазването на проевропейското мнозинство и че ЕНП трябва да спре да разчита на десните сили при приемането на законодателство.

Социалистите вероятно ще настояват за конкретни политически обещания, а не за ново общо споразумение за сътрудничество, след като видяха как договорката от началото на мандата многократно беше пренебрегвана. „Нашата група е готова да преговаря за всичко. Преговорите няма да бъдат само за позиции, а трябва да бъдат и за политически ангажименти“, коментира лидерът на социалистите Ираче Гарсия пред медията.

За социалистите: Да решат дали да предизвикат Мецола

Според договорката за разпределение на властта между най-големите национални делегации в групата на социалистите и демократите (S&D), председателският пост на Европейския парламент трябва да премине към германската Социалдемократическа партия в средата на мандата.

Заместник-председателят на парламента и бивш германски министър на правосъдието Катарина Барли се смяташе за очевиден кандидат. Тя обаче все още не е влязла официално в надпреварата, а Германската социалдемократическа партия все още обмисля дали да оспори избори, в които Мецола ще е фаворит.

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