Може ли AI да превърне ASML в първата европейска компания за 1 трлн. долара?

Растящият интерес към изкуствения интелект (AI) изтласка ASML до върха на европейските борси. Нарастващото търсене на AI чипове се насочва към нидерландската компания, която доминира на пазара на оборудването, необходимо за тяхното производство, съобщава Ройтерс.

След силните финансови резултати за второто тримесечие инвеститорите и анализаторите вече задават един интересен въпрос: може ли ASML да се превърне в първата европейска фирма с пазарна капитализация от един трилион долара?

Основните пречки включват съмнения относно това колко дълго Google, Amazon и други технологични гиганти ще продължат да инвестират милиарди долари в центрове за данни и дали ASML, нейните доставчици и клиенти като TSMC и Samsung ще успеят да изпълнява планове си за разширяване.

Но след като акциите на ASML поскъпнаха с 60% от началото на годината, което ѝ осигури оценка от близо 700 млрд. долара, пазарните експерти казват, че сценарият за достигане на един трилион долара е правдоподобен.

„Мисля, че има наистина добър шанс (ASML) да бъде първата компания в Европа, която ще достигне границата от трилион долара“, коментира Каролин Бел, водещ портфолио мениджър в Stonehage Fleming.

Някои анализатори очакват компанията да достигне прага от 1 трлн. долара в рамките на година. Графика: Ройтерс

По-рано този месец ASML повиши финансовите си прогнози за 2026 г. и обяви, че ще разшири производствения си капацитет, след като отчете по-добри от очакваните финансови резултати за второто тримесечие благодарение на търсенето в областта на изкуствения интелект. Сега компанията очаква нетни приходи за цялата 2026 г. в размер на 43-45 млрд. евро, което е с 16% повече спрямо средната стойност от предишния прогнозен диапазон от 36-40 млрд. евро.

Изпълнителният директор Кристоф Фуке отбеляза „изключително силен“ приток на поръчки, дължащ се на търсенето на чипове за изкуствен интелект.

„Нашите клиенти от своя страна продължават да ускоряват плановете си за разширяване на капацитета (...), което предоставя на ASML по-добра представа за търсенето в по-дългосрочен план“, каза Фуке.

Нидерландската компания е единственият производител на оборудване за екстремна ултравиолетова литография (EUV), която е необходимо за производството на най-модерни чипове. Клиенти като TSMC, Samsung, SK Hynix и Micron се надпреварват да увеличат капацитета си, за да отговорят на AI търсенето.