Индексите на Wall Street се повишават, поведени от акциите на производителите на чипове*

Борсовата сесия на Wall Street в понеделник започва с ръстове на фона на поскъпването на акциите на производителите на полупроводници, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се повишава с 0,3%. Широкият пазарен показател S&P 500 нараства с 0,5%, а технологичният измерител Nasdaq Composite - с 0,8%.

Подкрепа за тях оказват производителите на полупроводници, които се опитват да възстановят част от сериозните загуби, понесени през миналата седмица.

Борсово търгуваният фонд VanEck Semiconductor ETF (SMH) отбелязва ръст от над 2%. Акциите на Micron Technology и Advanced Micro Devices (AMD) поскъпват с по над 4%, а тези на Astera Labs и Teradyne добавят по над 3%.

Вчера САЩ отбелязаха девети пореден ден на въздушни удари срещу Иран. Въпреки това настроенията на инвеститорите се подобряват днес, след като говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи даде надежда за дипломатическо решение на конфликта.

Багаеи заяви пред журналисти, че посредници са продължили да обменят послания с Иран въпреки последната вълна от американски удари. По думите му преговорите между двете страни могат да продължат, ако се основават на националните интереси.

„Инвеститорите все още смятат, че президентът на САЩ Доналд Тръмп няма готовност да допусне съществена ескалация на американското военно присъствие в Близкия изток (например разполагане на сухопътни войски). Ако това е така, тогава някакво дипломатическо решение изглежда неизбежно“, коментира Адам Крисафули от Vital Knowledge.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,566%, а тази по 30-годишните - до 5,086%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,14% до 100,902 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 0,3% до 87,84 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,46% до 82,11 долара за барел.

Златото поевтинява леко с 0,09 на сто и се търгува на цена от 4015 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.