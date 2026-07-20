Твърде малко компании движат бъдещето на индекса S&P 500

Балон ли е или не е? Това е въпросът, който изглежда всички си задават относно американския фондов пазар. Вероятно не е, защото „балон“ е ситуация, при която цената се откъсва от всякаква рационална и обяснима стойност - както хората се хвърляха към непрозрачни схеми в началото на 20-те години на миналия век или сляпо вярваха в новите интернет компании през 90-те.

Сега случаят не е такъв, пише Bloomberg. Този пазар се движи от едни от най-иновативните, най-влиятелните и най-печелившите компании, които светът някога е създавал. Да, инвеститорите плащат по-висока премия от обичайното - при около 22 пъти очакваните бъдещи печалби за индекса S&P 500. Но тази оценка не е неразумна за толкова качествен пазар и е значително под нивата, които видяхме в края на миналия век или дори през 2020 г.

Това обаче не отговаря напълно на въпроса. Когато инвеститорите се тревожат за балони, те също питат дали стремителният ръст на пазара може да бъде устойчив. Възможно е. Но тежестта за генериране на растеж през следващите години пада върху все по-малък брой компании с най-голяма тежест в индекса, което оставя по-малко място за грешки. Ако тези високоефективни компании, свързани предимно с изкуствения интелект (AI), не оправдаят големите очаквания на инвеститорите, пазарът ще се забави или дори може да се отдръпне.

Всичко се свежда до ръста на печалбите - тази единствена променлива е допринесла за над 70% от общата възвръщаемост на S&P 500 от 90-те години насам, а останалото се дължи на дивиденти и промени в оценките. За да се оцени перспективата за ръст на печалбите, е полезно да се погледне по-дълбоко към основните му двигатели - а именно приходите и маржа на печалбата.

Докато ръстът на приходите и разширяването на маржовете са допринесли приблизително поравно за увеличението на печалбите през последните четири десетилетия, по-нататъшното разширяване е под въпрос. Маржът на печалбата за S&P 500 се е повишил до 15% от 4% в началото на 90-те години, тъй като компании с по-високи маржове от технологичния и сектора на услугите са заменили производители с по-ниска рентабилност.

За да се увеличат маржовете още повече, изкуственият интелект ще трябва значително да повиши производителността на компаниите от S&P 500, без да намалява способността им да поддържат цените си, или компаниите с високи маржове ще трябва да завземат още по-голям пазарен дял. Срещу това стои тенденцията рентабилността да се връща към средните си исторически нива; значително по-високи маржове за целия пазар биха били безпрецедентни.

Следователно инвеститорите не могат да разчитат на допълнително разширяване на маржовете, което означава, че именно ръстът на приходите трябва да бъде двигателят на бъдещия растеж. А тук пътят става по-тесен.

Очаква се броят на компаниите, които допринасят за ръста на приходите на S&P 500, значително да намалее през следващите години, оставяйки надеждите на инвеститорите за продължаващ растеж в ръцете на малка група компании. Очаква се само 13 компании да генерират половината от ръста на приходите на S&P 500 през следващите четири години - по-малко от половината спрямо броя на компаниите, участвали през предходните пет години, според оценки, събрани от Bloomberg.

Бъдещите ръстове на индекса ще зависят силно от представянето на „Великолепната седморка“ (без Tesla Inc.); любимците на пазара, свързани с изкуствения интелект - Broadcom Inc., Micron Technology Inc., Oracle Corp. и Dell Technologies Inc.; както и, донякъде изненадващо, Ford Motor Co., Walmart Inc. и McKesson Corp.

Ако разширим анализа до 80% от ръста на приходите на S&P 500, броят на компаниите, които допринасят за него, намалява от 104 през предходните пет години до само 70 през следващите четири.

Тази последна група представлява почти две трети от пазарната капитализация на S&P 500, претеглена според размера на компаниите. Това означава, че повечето компании в показателя могат да се представят впечатляващо през следващите години, но почти да не повлияят на движението на самия индекс.

Концентрацията вече навреди на пазара тази година - може би ранен знак, че инвеститорите започват да преосмислят залозите си върху твърде малък брой компании. S&P 500 е нараснал с 13% до вторник без „Великолепната седморка“, което е с 3 процентни пункта повече от целия индекс. Междувременно „Великолепната седморка“ е постигнала едва 3% ръст.

Със сигурност има акции, които изглеждат като балон. Tesla Inc. се търгува при 176 пъти очакваните бъдещи печалби, а още 12 компании имат коефициент над 70 пъти. Но заедно те представляват по-малко от 5% от индекса, така че залогът върху тях не е особено голям.

Проблемът със S&P 500 не е, че е плашещо надценен. Проблемът е, че продължаващият растеж е в ръцете на все по-малък брой компании. Ако те разочароват, дните на стремителния ръст на пазара ще приключат.